Barış Pehlivan yazdı: Kararı veren hakim kim çıktı?

28 Eylül 2021 Salı, 09:59

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, ABD'de aldığı eğitimin masraflarının İBB tarafından karşılandığını, okuması için 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildiğini ortaya çıkarmıştı.

Pehlivan bugünkü köşesinde, müfettiş raporlarına rağmen bir hakimin Kavakçı hakkındaki haber üzerine tekzip kararı aldırdığını yazdı. Pehlivan kararı alan hakimin ise AKP'li İBB döneminde 7 yıl boyunca avukatlık yapan bir isim olduğunu belirtti. Pehlivan, "İyi ki bu öyküdeki bir dönemin belediye çalışanlarından değilim. Haksızlığa uğramayı yeğlerim." dedi.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

ABD’de siyaset eğitimi almaya hak kazandınız. Peki, masraflarınızı kim karşılayacak? Teksas’ta yaşayan babanız mı yoksa bir belediye mi?

Seçiminizi yaptınız. Bu nedenle bir belediyenin şirketinde işe başvurdunuz. O şehrin insanları için ter dökmeyi değil de onların parasıyla ABD’de yaşamayı istediniz.

Ne şanslısınız: Hemen işe alındınız. Hemen belediye yöneticisi size sponsorluk mektubu yazdı. Yıllarca belediyeden akan toplam 155 bin doları ve 59 bin lirayı hesabınızda buldunuz.

Gün geldi, devran döndü, tatlı hayat bitti. O belediyenin yeni başkanı hakkınızda bir müfettiş görevlendirdi. O müfettiş her satırı resmi yazışmaya ve dekonta dayanan bir rapor yazdı. Yetmedi, o belediye hakkınızda suç duyurusunda bulundu. Yetmedi, aldığınız para faiziyle geri istendi. Gazetecinin teki de çıktı, işte tüm bu yeni gelişmeleri köşesine taşıdı.

Sonra bir hâkim çıktı. O gazetecinin “basın hürriyetinin sınırlarını aştığını” söyledi. Yeni çıkan müfettiş raporuna rağmen, “zaten güncelliği de yok bu meselenin” dedi. Ne garip, sadece siz değil, gazeteci de şaşırmadı bu karara.

Zira o gazeteci, baktı kararın altında imzası olan hâkimin ismine...

2019’da hâkimliğe geçen avukatlardan biri olduğunu gördü. Sonra YÖK’ün sitesinde yüksek lisans tezini buldu. Orada özgeçmişi vardı.

Bir de ne görsün o gazeteci? AKP yönetimindeki İBB dönemine dair bir yazıyla ilgili karar veren hâkim, AKP yönetimindeki İBB’de yedi yıl boyunca avukatlık yapmıştı.

İyi ki bu öyküdeki bir dönemin belediye çalışanlarından değilim. Haksızlığa uğramayı yeğlerim.