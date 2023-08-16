Barış Pehlivan'dan Merdan Yanardağ'a 'selam'

Yayınlanma: 16.08.2023 - 22:53

Güncelleme: 16.08.2023 - 22:56

Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Pehlivan, 'gazetecilik yaptığı' için 5. kez cezaevine girdi.

Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret eden Avukat Hüseyin Ersöz, görüşmenin ayrıntılarını şu sözlerle aktardı:

"Barış Pehlivan’la Marmara (Silivri) Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda ilk görüşmemizi yaptık. Kendi hukuki durumu yanında, yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı Cezaevindeki temel sorunlar, eksiklikler ve hükümlülerin şikayetleri üzerine uzun bir görüşmeydi. Konuşmamızı, 'burada gazetecilik adına işlenecek çok konu var' diyerek bitirdik. Özetle Barış, Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’nin hakkında vereceği Kararı beklerken, Cezaevi’nde de gazetecilik yapmaya devam ediyor."

MERDAN YANARDAĞ'A SELAM

Ersöz, sözleri çarpıtılan, sosyal medyada kendisine kumpas kurularak tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı da cezaevinde ziyaret etti. Ersöz o anları şöyle anlattı:

“Bugün TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Marmara (Silivri) Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret ettik. Cezaevinde dahi olsa gazetecilik değerlerine bağlılığına, haksız tutukluluğa karşın dik duruşuna bir kez daha şahit olduk. Sadece birkaç yüz metre mesafede Cezaevi duvarları arkasında olan Barış’ın selam ve sevgilerini ilettik."