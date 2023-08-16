Son Dakika: Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik başvurusuna savcılıktan 'olumsuz' yanıt

Son dakika haberi.. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan için yapılan denetimli serbestlik başvurusuna savcılık olumsuz yanıt verdi. Şimdi gözler Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği'ne çevrildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:27
Son Dakika: Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik başvurusuna savcılıktan 'olumsuz' yanıt
Abone Ol google-news

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan için yapılan denetimli serbestlik başvurusuna savcılık olumsuz yanıt verdi. Şimdi gözler Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği'ne çevrildi. 

Pehlivan gazetemizde kaleme aldığı yazılar gerekçe gösterilerek hakkında verilen hapis cezası nedeniyle Marmara Açık Cezaevi’ne girdi.

Denetimli serbestlik talebi olumsuz yanıtlanan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan COVID-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan da muaf tutuldu.


Barış Pehlivan CEZAevi Hapis Cezası

İlgili Haberler

Yazarımız Barış Pehlivan 5. kez cezaevine girdi, Cumhuriyet okurlarına mesaj gönderdi: 'Enseyi karartmak yok'

Yazarımız Barış Pehlivan 5. kez cezaevine girdi, Cumhuriyet okurlarına mesaj gönderdi: 'Enseyi karartmak yok'
Gazeteci Barış Pehlivan'ın 5. kez cezaevine girmesine tepki yağdı! 'Rehin ve esir alma operasyonu...'

Gazeteci Barış Pehlivan'ın 5. kez cezaevine girmesine tepki yağdı! 'Rehin ve esir alma operasyonu...'
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan'ın 5'inci kez cezaevine girmesine tepki: İktidarını montaj videoya borçlu olan Saray...

Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan'ın 5'inci kez cezaevine girmesine tepki: İktidarını montaj videoya borçlu olan Saray...

En Çok Okunan Haberler