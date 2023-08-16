Son Dakika: Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik başvurusuna savcılıktan 'olumsuz' yanıt
Son dakika haberi.. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan için yapılan denetimli serbestlik başvurusuna savcılık olumsuz yanıt verdi. Şimdi gözler Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği'ne çevrildi.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan için yapılan denetimli serbestlik başvurusuna savcılık olumsuz yanıt verdi. Şimdi gözler Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği'ne çevrildi.
Pehlivan gazetemizde kaleme aldığı yazılar gerekçe gösterilerek hakkında verilen hapis cezası nedeniyle Marmara Açık Cezaevi’ne girdi.
Denetimli serbestlik talebi olumsuz yanıtlanan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan COVID-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan da muaf tutuldu.
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