Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan'ın 5'inci kez cezaevine girmesine tepki: İktidarını montaj videoya borçlu olan Saray...
Son dakika haberi... Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın bugün 'gazetecilik yaptığı' için 5'inci kez hapsedilmesine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. AKP'ye sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, "İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor…" ifadelerini kullandı.
Kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 8 ay ceza alan gazeteci ve yazar Barış Pehlivan, bugün İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne girdi.
Pehlivan'ın 'habercilik yaptığı' için tutuklanmasına siyasilerden ve yurttaşlardan tepki yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir."
İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 15, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- Tartışmalı 'kule' yok paraya satıldı!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi
- Peker'den imalı paylaşım
- Benzine dev zam yolda!
- 'İYİ Parti'de Ankara ve İstanbul adayları ortaya çıktı'