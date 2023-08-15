Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan'ın 5'inci kez cezaevine girmesine tepki: İktidarını montaj videoya borçlu olan Saray...

Yayınlanma: 15.08.2023 - 22:09

Güncelleme: 15.08.2023 - 22:43

Kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 8 ay ceza alan gazeteci ve yazar Barış Pehlivan, bugün İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne girdi.

Pehlivan'ın 'habercilik yaptığı' için tutuklanmasına siyasilerden ve yurttaşlardan tepki yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir."