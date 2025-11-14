Barış Terkoğlu, İBB soruşturmasında 'ilk kez kabul edilen bir hatayı' duyurdu: Savcılık 'pardon' demiş!

Cumhuriyet yazarı, Gazeteci Barış Terkoğlu Cumhurbaşkanlığına bağlı Varlık Fonu’nda Madenler ve Yatırımlar Genel Müdür danışmanı olan Ahmet Ağırman'ın İBB iddianamesinde şüpheli olarak yer aldığını açıkladı.

Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Şule Aydın’la birlikte yer aldığı YouTube kanalı OnlarTV’de İBB iddianamesine ilişkin konuşan Terkoğlu, programda, “Bugün size soruşturmada ilk kez kabul edilen bir hatayı duyuracağım” diyerek, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan Varlık Fonu’nda Genel Müdür Danışmanı olan Ahmet Ağırman’ın İBB soruşturmasında şüpheli olduğunu söyledi.

Terkoğlu, “Mahkeme kabul ederse sanık olacak. Ağırman’a ulaştım. ‘Bu dosyada nasıl şüpheli oldunuz?’ diye sordum. Bana içtenlikle şunları söyledi" diyerek, şöyle konuştu:

"Bir hata var. Beni İBB ihaleleriyle ilgili İstanbul Emniyet’ten Mali Şube’den ifadeye çağırdılar. 2024 yılının ihalelerine dair sorular sordular. 'Ben 2019’da İBB’den ayrıldım' deyince bana ‘pardon’ dediler. Ama bana Emniyet'e gittiğimde hiç sorulmayan İSFALT ihalesi, çat diye iddianamede karşıma çıktı. Ben de oraya sanık olarak yazılmışım."

Terkoğlu, "Bu konuyla ilgili savcılığa ulaştınız mı?" sorusuna ise Ağırman'ın "Savcılıkla görüştüm. Bu açıdan hata yaptığını kabul etti" yanıtı verdiğini söyledi. Buna göre savcılık, durumu "4 bin sayfalık iddianamede hatalar olabilir" diyerek açıklamaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu dönemde BİMTAŞ, İSTON, İSFALT A.Ş. gibi İBB iştiraklerinde Genel Müdürlük yapan Ahmet Ağırman, 2022 yılında Ataşehir’de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM), Varlık Fonuna bağlı Tesislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2025 yılında Türkiye Varlık Fonu Madenler ve Yatırımlar Genel Müdür Danışmanlığı’na atandı.