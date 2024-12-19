Barış Terkoğlu köşesine taşıdı: Süleyman Soylu'dan o iddialara yanıt geldi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:04

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:18

Gazetemiz Yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşesinde Polis memuru ve Polis Sendikası hesabının yöneticisi Levent A.'nın; eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun kızının Baltalimanı Polis Evi'ndeki yerleşkede yer alan villada kaldığı ve emrine polis verildiği iddialarını, ardından Levent A.'nın başına gelenleri yazdı. Söz konusu ardından Soylu, konuya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu, 5 maddeyle yaptığı açıklamanın 1. maddesinde dikkat çekici ifadeler kullandı. Soylu açıklamasında kızının güvenlik sebebiyle ilgili yerde kaldığını ifade ederken şunları yazdı: Bir İçişleri Bakanı’nın kızı, kendi evinde otururken, Baltalimanı Polisevi yerleşkesindeki, on yıllar önce bakanlara tahsis edilmiş (bir tanesi de Emniyet Genel Müdürü’ne tahsisli) bir konuta geçici ve kısa süreliğine neden taşınır? Ortaya çıkan “güvenlik tehdidi” yüzünden. Evet, güvenlik tehdidi sebebiyle..

SOYLU'NUN YANITI

Soylu'nun maddeler halinde yaptığı açıklamasının devamında ise şunlar yer aldı:

2. Buna rağmen, iftira edildiği gibi Baltalimanı Polisevi’nde hiçbir şekilde kalınmamıştır. Üstelik, ücretini ödeyerek herkes gibi orada kalmak mümkün olabilirdi, ancak yine de “hiç”kalınmamıştır. Kahvaltı ve yemek servisi istenmiş olabilir; ki benim gittiğimde, bu hizmet de ücreti karşılığında alınmıştır.

3. İçişleri Bakanı ve aile fertleri için tahsis edilen konutun fotoğrafını çekip sosyal medyada yalanlarla servis etmek, ayrıca bakana karşı hakaret içeren ifadeler kullanmak… Üstelik bunun bir polis memuru tarafından yapılması ne kadar doğru?

Polislik bir disiplin mesleğidir. Bu nedenle, elbette ki bu konuda disiplin soruşturması ve yargı süreci işleyecekti. Kanunun izin vermediği bir sendikacılık bahanesiyle (Bu bahanede sonradan uydurulmuş) bu suç ne kadar örtbas edilebilir?

4. Ayrıca sözde Antalya’da dışarıdan birilerine bu konu ile ilgili taciz yaptırdığıma dair iddialar akıl almaz bir iftiradır, bu iftiranın ispatlanmaması hukukun karşısında sorumluluk gerektirecektir. Bu sözde taciz konusunun bu köşe yazarı dışında da takipçileri veya meraklılar varsa bence hemen harekete geçmeliler.

5. Evet, kızımın o dönem için tahsis edilmiş koruma polisleri vardı. Çünkü terör örgütü elebaşlarından birinin sözünü unutmuş olabilirsiniz. Size hatırlatayım: “PKK kimsenin ailesi ve çocuklarıyla uğraşmaz. Süleyman Soylu hariç."

Yıllardır bu iftiralarınızla bir arpa boyu yol alamadınız, bundan sonra da alamayacaksınız. Çünkü doğruların yardımcısı Allah’tır.

SOYLU'YA POLİS EVİ SORUSU

Terkoğlu'nun bugünkü yazısında Levent A.'nın iddiaları yer aldı. Levent A. eski İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik şu soruları sormuştu:

“Sayın Süleyman Soylu, kızınızın hangi sıfatla Baltalimanı Polis Evi’nde kaç gün kaldığını ve kaç polisin emrine görevlendirildiğini açıklayabilir misiniz? Yok hiç kalmadı diyorsanız görüntüleri yayımlayabiliriz! Baltalimanı Polis Evi içerisindeki villada kalabilen polis arkadaşımız var mı?

İçişleri Bakanlığı’ndan cevap bekliyoruz. Baltalimanı Polis Evi bünyesindeki villada bakan kızı aylardır ve hatta belirli aralıklarla bir yılı aşkın süredir nasıl kalabiliyor? Masrafı nasıl karşılanıyor? Açıklayın! Buyurun bu habere de yalan deyin!”