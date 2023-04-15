Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan İzmirli okurlarıyla buluştu

Yayınlanma: 15.04.2023 - 17:33

Güncelleme: 15.04.2023 - 17:37

Yeni çıkan kitapları “SS” ile Türkiye gündemine damga vuran Cumhuriyet Gazetesi'nin köşe yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu söyleşi ve imza etkinliğinde İzmirli okurlarıyla buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Aslında Neyi Seçeceğiz?” adlı söyleşiye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Soyer, konuşmasında haber alma özgürlüğüne dikkat çekti.

"UMUDUMUZ OLMASA BU KİTABI YAZMAZDIK"

Oldukça yoğun bir katılımın olduğu söyleşide, seçime sayılı gün kala siyasi iktidarın ve toplumsal muhalefetin gündemi masaya yatırıldı.

Yazarlarımız "SS" kitabından anekdotlar paylaşarak cumhuriyetin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve devlet kurumlarındaki yozlaşmayı anlattı. Kitaptaki birçok bilgiyi bürokratlardan aldıklarını ifade eden Pehlivan, "Umudumuz olmasa bu kitabı yazmazdık" dedi ve kişilerin değil sistemin değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Söyleşi sonunda Soyer yazarlarımıza zeytin ağacı fidanı hediye etti. Söyleşinin ardından gerçekleşen imza etkinliğinde de yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.