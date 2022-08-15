Barış Yarkadaş'tan Doğu Perinçek ve Ethem Sancak iddiası

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:43

Korkusuz yazarı ve televizyon yorumcusu Barış Yarkadaş; Fuat Uğur, Şaban Sevinç, Hacı Yakışıklı, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda gündemi değerlendirirken dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışında “Muhalefet ile Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz” demişti.

Yarkadaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti’den istifa ederek Vatan Partisi’ne geçen Ethem Sancak, önümüzdeki 10 gün içinde Suriye’ye giderek hem Esad’la hem de Esad’ın kabinesinde bulunan bakanlarla gayri resmi bir görüşme gerçekleştirecek."

İş insanı Ethem Sancak, katıldığı bir panelde AKP'nin kuruluşuyla ilgili "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" demesinin ardından AKP'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Sancak, kararı öğrenmesinin ardından partisinden istifa etmişti. Sancak 2 Ağustos'ta Vatan Partisi'ne katılmıştı.