2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bartın Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Bartın'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Bartın'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Bartın'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:21
Bartın Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da ne kadar oy aldı?
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Bartın'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS BARTIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Bartın'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.8'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BARTIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Bartın'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.02 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BARTIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Bartın'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59.98 oy aldı. 

14 MAYIS BARTIN SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bartın seçim sonuçları! Bartın'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Bartın'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BARTIN'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Bartın'da yüzde 55.64 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BARTIN'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da yüzde 37.02 oy aldı.

SİNAN OĞAN BARTIN'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Bartın'da yüzde 6.40 oy aldı.


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