Bartın Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:21

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:21

Bartın'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS BARTIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Bartın'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.8'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BARTIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Bartın'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.02 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BARTIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Bartın'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59.98 oy aldı.

14 MAYIS BARTIN SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bartın seçim sonuçları! Bartın'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Bartın'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BARTIN'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Bartın'da yüzde 55.64 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BARTIN'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da yüzde 37.02 oy aldı.

SİNAN OĞAN BARTIN'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Bartın'da yüzde 6.40 oy aldı.