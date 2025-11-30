Barzani, Cizre’deki konferansa ‘Peşmerge’ ile geldi: Görüntüler tepki çekti!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Şırnak Üniversitesi tarafından Cizre’de düzenlenen “4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu”na katıldı.

AKP ve DEM Parti Şırnak milletvekilleri, Şırnak Valisi, Şırnak Belediye Başkanı ve kentin ileri gelenleri, Barzani’yi karşılamak üzere Habur Sınır Kapısı’na gitti.

Barzani’nin söz konusu ziyaretine Peşmerge eşlik etti. Peşmerge’nin ziyarette taktik kamuflajlı ve uzun namlulu silahlarıyla olması tepki aldı.

"ASKERİ ÜNİFORMA GİYEMEZ VE TABANCA DIŞINDA UZUN NAMLULU SİLAH İLE GÖREVİNİ İFA EDEMEZ"

Cumhurbaşkanı danışmanı Mustafa Akış da söz konusu görüntülere tepki gösterdi.

Akış şunları yazdı:

"Sayın Mesud Barzani Şırnak’a davet edilmiş ve misafir edilmiş. Misafirperver bir millet olarak bize düşen hoşgeldiniz demektir.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misafirlerine uyguladığı bir takım protokoller var. Mesud Barzani’nin şu an Kuzey Irak yönetiminde de, Irak Merkezi Hükümeti’nde de herhangi bir görevi yok. Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur.

Ayrıca bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez.

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değil; bilakis misafirini kendi yaşadığı topraklarda bile koruyabilecek güçte bir ülkedir.

Görüntüler uygun düşmemiş."

"YAŞANANLAR, 2009'DA MEYDANA GELEN HABUR'DAKİ SKANDAL OLAYIN BENZERİDİR"

Emekli Tümamiral Orkun Özeller, görüntüler üzerine Yeniçağ’a konuşarak "Öncelikle Dışişleri'ndeki görevlilerimiz yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirdiğinde güvenlikler üniformalı gitmiyor.

Öte yandan Türkiye'ye gelenlerin bağlı bulundukları yönetim de devlet değil, aşiretler. Kendi çaplarında bir yönetimden bahsediyoruz. Herhangi bir devlet statüleri bulunmuyor.

Bu şekilde, üniforma ile Cizre'ye gelmeleri oradaki insanlara 'biz buradayız' mesajı verirken Türkiye'nin geri kalanını ise provoke etmektedirler.

Habur'dan bu halde girişine müsaade edenler görevlerini suistimal ederek kötüye kullanmışlardır. Bu konu araştırılmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır.

Ayrıca orada karşılama için toplananlar bazı flamalar açmışlardır. Bu flamaların görünmesi de bölücülük mesajı taşıyor. Bu bölgesel yönetimin flaması. Eğer Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyorsak Irak bayrağı dışında herhangi bir flamaya müsaade etmemek gerekiyor.

Bu tarz gelişmeler şu anki atmosferde yangına körükle gitmektir.

Yaşananlar, 2009'da meydana gelen Habur'daki skandal olayın benzeridir. Nasıl yıllar sonra Habur'daki yaşananlar utanç verici olduğu konuşulurken bugün olanlar da yıllar sonra benzer şekilde anılacaktır."