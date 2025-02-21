Barzani’yle Türkiye’ye dönemeyecek teröristler için ‘çözüm’ görüşmesi iddiası: ‘Rahatsız etmeyecekse varız’

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 04:00

Bu görüşmelerin; terör elebaşısı Abdullah Öcalan’ın beklenen açıklamasının terör örgütünün coğrafyadaki faaliyetlerini de kapsaması açısından önemli olduğu vurgulandı.

DEM Parti kaynakları, Öcalan’ın açıklamasının tüm Ortadoğu’da silah bırakması yönünde olacağını belirtiyor.

IKBY Başkanı Nerçivan Barzani’nin önceki gün IKBY’nin resmi yayın organı Rudaw’a Münih Güvenlik Konferansı’nda verdiği röportajı yayımlandı. Barzani, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, DEM Parti Heyeti’nin ziyaretini ve terör elebaşının beklenen açıklamasına da değindi. Barzani, “Türkiye’de ciddi bir süreç başladı. Öcalan’ın bir mesaj vermesini bekliyoruz ve bu mesajın ardından özellikle PKK’nin bu çağrıyı dikkate alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

İmralı Heyeti’nin ziyaretleri sonrası Öcalan’ın açıklayacağı mesaj merak konusu oldu. İddiaya göre; Öcalan’ın çağrıyı yaptıktan sonra silah bırakıp da Türkiye’ye dönemeyecek durumdaki PKK’li teröristlerin durumu sorun olarak duruyor. İmralı Heyeti’nin de durumu Barzani’yle görüştüğü, Barzani’nin de “Hem Türkiye’yi hem bizi rahatsız etmeyecek her duruma varız” dediği ileri sürülüyor.

