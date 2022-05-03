Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

03 Mayıs 2022 Salı, 18:01

Başak Demirtaş, hakkındaki AİHM kararına rağmen Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı ve eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Başak Demirtaş eşiyle bir fotoğrafını da yayımladı.

"CEZAEVİNDEKİ SON BAYRAM GÖRÜŞÜMÜZ OLMASI UMUDUYLA"

Demirtaş tweet'inde, "Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler. Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla Zeynep Abla ile hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.