Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti
Edirne Cezaevinde tutuklu olan eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Başak Demirtaş "Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla" dedi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Demirtaş, "Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler" ifadelerini kullandı.
Başak Demirtaş, hakkındaki AİHM kararına rağmen Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı ve eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Başak Demirtaş eşiyle bir fotoğrafını da yayımladı.
"CEZAEVİNDEKİ SON BAYRAM GÖRÜŞÜMÜZ OLMASI UMUDUYLA"
Demirtaş tweet'inde, "Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler. Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla Zeynep Abla ile hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler.— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) May 3, 2022
Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla Zeynep Abla ile hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz. pic.twitter.com/gONvqPCELU
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