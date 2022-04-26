Selahattin Demirtaş'tan 'Gezi Davası' açıklaması

26 Nisan 2022 Salı, 14:24

Beş yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gezi Davası'nda verilen mahkûmiyet kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demirtaş, "Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden" ifadelerini kullandı.

Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 26, 2022

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Geneş Başkanı Pervin Buldan da davayla ilgili, "Gezi'de verilen cezalar tüm topluma yönelik verilen bir gözdağı. Hak, eşitlik, özgürlük taleplerini; yargı kumpaslarıyla engelleme girişimidir" şeklinde konuşmuştu.