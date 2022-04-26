Selahattin Demirtaş'tan 'Gezi Davası' açıklaması

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gezi Davası'nda verilen cezalara tepki gösterdi

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 14:24
Selahattin Demirtaş'tan 'Gezi Davası' açıklaması
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Beş yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gezi Davası'nda verilen mahkûmiyet kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demirtaş, "Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden" ifadelerini kullandı.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Geneş Başkanı Pervin Buldan da davayla ilgili, "Gezi'de verilen cezalar tüm topluma yönelik verilen bir gözdağı. Hak, eşitlik, özgürlük taleplerini; yargı kumpaslarıyla engelleme girişimidir" şeklinde konuşmuştu.


Selahattin Demirtaş HDP gezi parkı

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