Başakşehir'de site sakinleri yüzde 85 aidat zammına eylem yaparak tepki gösterdi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 00:16

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 00:16

İstanbul Başakşehir'de bir site yönetim aidatlara yüzde 85 oranında zam yaptı. Sitede yaşayanlar zamma eylem yaparak tepki gösterdi. Bahçede toplananlar aidat zamları ve usulsüz olduğunu iddia ettikleri bütçe işlemleri nedeniyle yönetimin istifa etmesini istedi.

Kayaşehir'de 1340 dairenin bulunduğu bir sitede aidatlar 298'den 550 liraya çıkarıldı. Site yönetiminin ek bütçe talep ederek fazladan para toplamak istediği ileri sürüldü.

Sitede blok yöneticiliği yapan İsa Kurnaz, "Yaklaşık 2 yıldır sitemiz, özel yönetime geçti. Özelleşmeden sonra yaklaşık 15 kişilik yönetici grubu, sitemizin tepesine çöktü. Kat mülkiyeti Kanunu'nu tamamen yok sayarak, kendi kafalarına göre kararlar alıyorlar. 650 bin liralık bütçeyle aldıkları site yönetiminin, şu anda 1 milyon liralık borcu olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili belge bile vermediler. En son geldiğimiz noktada 2023 yılında aidatlara yüzde 85 oranında zam yaptılar ve hiç kimseyi dinlemediler" diye konuştu.

'KENDİ EVİMİZDE KİRACIYIZ'

Sitede yaşayan bir kişi de giderek artan aidat fiyatlarıyla kiracı konumuna düşeceklerini ifade ederek, "Kendi evimizde kiracı olmak istemiyoruz. Şu anda kendi evimizde resmen kiracı konumuna düşmeye başladık. Bu bitmeyen bir borç, git gide artıyor. Geçen sene 298 lira olan fiyat bu sene 550 liraya çıktı. Burada ekstra yapılan bir şey yok, yeniden ağaç dikimi yok, yeşillendirme yok, otoparkta genişletme yok, ekstra bir gider yok. Bu zam oranlarıyla 1-2 sene sonra, kendi evimizde kiracı konumuna düşeceğiz. Burada sadece emekli maaşı ile geçinenler var, lüks bir sitede değiliz" dedi.

Açıklamaların ardından toplanan grup sloganlar atarak yönetimi istifaya davet etti.