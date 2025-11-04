Başdanışman Mehmet Uçum'dan, Bahçeli'nin sözlerine destek: 'Cumhur İttifakı sıradan bir parti ittifakı değildir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarına ilk ağızdan yanıt verdi.

BAHÇELİ'DEN "ÇATLAK" İDDİALARINA YANIT

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir" diyen MHP lideri, "Dertler sağanak olsa da biz buradayız" ifadelerini kullandı.

BAŞDANIŞMAN UÇUM'DAN O SÖZLERE DESTEK

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da dikkat çeken bir mesaj geldi.

Uçum, "Cumhur İttifakına oynamayın, tutmaz. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye’nin beka ittifakıdır. Sıradan bir parti ittifakı değildir" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uçum şunları kaydetti:

"CUMHUR İTTİFAKI!

Bir kez daha hatırlatalım:

Cumhur İttifakına oynamayın, tutmaz.

Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye’nin beka ittifakıdır. Sıradan bir parti ittifakı değildir.

Cumhur İttifakı;

Ülke esaslıdır,

Millidir ve

Kurucu bir ittifaktır.

Cumhur İttifakı aynı zamanda Türkiye’de demokrasinin birinci koruyucu gücüdür. Tam bağımsız Türkiye’nin ve anti-emperyalist mücadelenin temel güvencesidir.🇹🇷

Ayrıntılı değerlendirmeye alıntılanan mesajdan ulaşabilirsiniz."