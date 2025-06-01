Başdanışman Mehmet Uçum'dan 'yüzde 50+1' mesajı: 8 madde sıraladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk
Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, X hesabından, "Demokrasi
hukuku notları (7)" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Uçum, "Demokratik kazanımları koruyarak değişim; değişim zamanlarında yurtsever demokrasinin temel gücü olan halkın demokratik birikimlerini korumak demektir. İşte Türkiye’de halkın iki oy hakkının ve %50+1 kuralının korunması demokratik birikimin gereğidir" diye yazdı.
8 MADDE SIRALADI
Kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla, 8 madde sıralayan Uçum, "Demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki güvence sağlayan normlara göre işlediğinde tam bağımsızlık hukuksal olarak hayata geçer" dedi.
Uçum'un paylaşımı şöyle:
Demokrasi hukukunun ilkeleri bahsini tamamlamıştık. Şimdi
ise demokrasiye ilişkin kavramsal çerçeveyi ve yurtsever demokrasinin
niteliklerini ele alarak demokrasi hukuku notlarını bitiriyoruz.
Demokrasi Tartışmaları!
Literatürde;
- demokrasi (halk iradesine dayanan yönetim),
- demokrasinin uygulama biçimleri (doğrudan, yarı-doğrudan,
temsili demokrasi),
- demokrasinin hükümet modelleri (başkanlık, yarı-başkanlık,
parlamenter demokrasi),
- demokrasinin türleri (liberal, muhafazakar, ulusal,
sosyal, yurtsever, sosyalist, egemen demokrasi…),
- demokrasinin alanları (siyasal, ekonomik, kültürel
demokrasi…),
- yer esaslı demokrasi (ailede, işyerinde, okulda demokrasi,
yerel, ülkesel, bölgesel, küresel demokrasi…)
gibi konularda bir çok tartışma var.
Bu tartışmalar uzunca süre batıcılığın fikri tekelinde
sürdü. Ancak demokrasiyi batıya ait gören ve batıcı değerlere indirgeyen
ideolojik yaklaşımların teşhiriyle günümüzde demokrasi tartışması genel ve nötr
bir hukuk tartışmasına dönüştü.
Daha önce demokrasi ve hukuk ilişkisini ele almış ve
demokrasi hukukuna geçiş ihtiyacına işaret etmiştik. Demokrasi hukukunun
ilkelerine değinmiştik.
Son olarak yurtsever demokrasinin niteliklerine değineceğiz.
Yurtsever Demokrasinin Nitelikleri!
1-) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir
cumhuriyette yurtsever demokrasinin temel niteliği milli egemenliğin
bütünlüğüdür. Bütünlüğü sağlamanın yegane yolu halkın milli egemenliğe tek
başına sahip olmasıdır. Bunun için hiçbir şekilde milli egemenliğin yanında
bürokratik kurumsal egemenliğe doğrudan veya dolaylı yer vermemek ana şarttır.
2-) Vesayetsiz demokrasi milli egemenliğin bütünlüğünü
güvence altına alır. Demokratik irade üzerinde hiçbir makam olmamalıdır.
Cumhuriyetle demokrasi eksiksiz bütünleşmeli, millet ve halk egemenliği
birleşmelidir. Egemenlik iradesi halkta tekleşmelidir. Milli egemenliğin sadece
halk tarafından kullanıldığı bir devlet işleyişi sağlanmalıdır.
3-) Kuvvetlerin egemenliğin fonksiyonu olması yurtsever
demokrasi bakımından belirleyicidir. Kuvvetler ayrılığı kurumsal ayrılık
değildir. Kuvvetler milli egemenliğin işlevidir ve fonksiyonel ayrılık olarak
düzenlenmelidir.
4-) Başkanlık demokratik cumhuriyete en uygun hükümet
modelidir. Başkanlık modelinde yurtsever demokrasi gereği, ülke liderliği; halk
tarafından doğrudan ve salt çoğunlukla seçilen, cumhuriyeti ve milletin
birliğini temsil eden başkana verilir. Halkın seçtiği başkan, doğrudan
demokratik meşruiyete sahip olarak yürütme yetkisi ve görevi de üstlenir.
Başkan hem halkın başkanı hem de devlet başkanı sıfatlarına sahip olur,
devletin işleyişi tümden halk iradesine bağlanır.
5-) Milli hukukun üstünlüğü yurtsever demokrasinin pozitif
hukuk niteliğidir. Uluslararası sözleşmelerden oluşan ve bugün çöküş yaşayan
dış hukuk düzenini bir üst otorite gibi iç hukuk düzenine asla üstün tutmamak,
çelişki halinde iç hukuka üstünlük tanımak bu niteliği tanımlar.
6-) Milli yargının belirleyiciliği yurtsever demokrasinin
yargısal niteliğidir. Dış yargı mercilerinin, egemenlik yetkisi kullanan milli
yargıyla ilişkisinde, hiçbir şartta hiyerarşik (dikey) bir konumda olmaması bu
niteliği şekillendirir.
7-) Demokratik kazanımları koruyarak değişim; değişim
zamanlarında yurtsever demokrasinin temel gücü olan halkın demokratik
birikimlerini korumak demektir. İşte Türkiye’de
halkın iki oy hakkının ve %50+1 kuralının korunması demokratik birikimin
gereğidir.
8-) Tam bağımsızlık perspektifi yurtsever demokrasinin
temelidir. Egemenlik ve yetki devirlerine -dış ve iç- asla izin verilmez. Güç
savaşlarının hakim olduğu günümüzde ulusal demokrasiler ancak siyasal ve sosyal
düzeni, milli kimliği, milli birliği ve emperyalizme karşı milli iradenin ülke
hukukunu belirleme iktidarını koruyarak yurtsever demokrasi olur.
Sonuç olarak demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki
güvence sağlayan normlara göre işlediğinde tam bağımsızlık hukuksal olarak
hayata geçer.