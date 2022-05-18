Başdanışman Mehmet Uçum'dan cemaat, Soros ve Kaftancıoğlu açıklamaları

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:02

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, TV 100’de Candaş Tolga Işık’ın "Az Önce Konuştum" isimli programında soruları yanıtladı.

Candaş Tolga Işık'ın "Başkanlık sistemi sizin fikriniz olduğu söyleniyor, bu doğru mu?" sorusuna yanıt veren Mehmet Uçum, "Bu doğru bir yaklaşım değil. Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmalarının neredeyse 50 yıllık bir geçmişi var. Türkiye’de birçok lider başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söylemiştir" ifadelerini kullandı.

“GERİCİ FAŞİST KALKIŞMA”

"Adaletin tarafsız olmadığı" iddialarına yanıt veren Uçum, "HSK, yargı idaresinin en üst kuruludur. Şimdi ‘FETÖ’nün boşalttığı yeri başkaları doldurdu’ demek, HSK’nın bu yapısına da Meclis iradesine de ve bu irade de etkin olan partilere de ciddi bir haksızlık olur" dedi.

Candaş Tolga Işık, Uçum’un bu sözleri üzerine araya girerek “Ama o zaman da ‘Olur mu canım ne cemaati’ deniyordu hatırlıyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Uçum, bu soruya karşılık “O zaman fark şuydu: 41 yıllık bir örgütlenmeden söz ediyoruz. Yıl 1971’de başlamış ve yıl 2016 gerici faşist bir kalkışma girişimiyle tümüyle açığa çıkmış bir örgütten söz ediyoruz. Devlet kendi tecrübelerini oluşturur. 2016’ya gelinen noktada yargıda, orduda, emniyette, istihbaratta çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

‘HAKYOL’ SORUSU

Yargıda bir daha çete örgütlenmesi olmasının sözkonusu olamayacağını öne süren Uçum, Işık’ın “Hakyolcu hakimlerin kendi aralarında WhatsApp grubu kurması normal mi?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Hayır, olabilir. İki şeyi birbirine karıştırmayalım. Resmi sıfatla bir iletişim mecrası kurup onun üzerinden yargı kararlarına etki etmek başka birşeydir. Bu bir suçtur. Fakat yargıçların savcıların birbirine dünya görüşü olarak, kültürel olarak, arkadaşlık olarak, sosyal ilişki olarak iletişim mecraları kurmaları başka birşeydir. Sizin WhatsApp grubunuz yok mu?”

'SOROS' İDDİALARINA YANIT

Kendisine yönelik "Soros" iddialarının tamamen asılsız olduğunu söyleyen Uçum, "Benim vatanseverliğimi, benim millet aşkımı kimse sorgulayamaz" ifadelerini kullanırken, "TESEV’in benim gittiğim dönemde, Açık Toplum Enstitüsü ya da Soros’un herhangi bir vakfıyla ilişkisi yoktu. İkincisi biz TESEV’den ayrıldık, PODEM diye bir düşünce kuruluşu kurduk ondan sonra Can Paker’e devrettim. TESEV’le de ilişkilerimiz koptu" şeklinde konuştu.

Soros ile ilgili bir soruşturma dosyasının olup olmadığına yanıt veren Uçum, "Türkiye’de, Soros’un perspektifi çerçevesinde pratik yapıp o faaliyetlerinde suç unsuru varsa onlarla ilgili soruşturma açılır. Soros, Macaristan için de problemdir. Çeşitli şekillerde seçimlere müdahale etmeye çalışırlar, ideolojik çalışma yapmaya çalışırlar" diyerek Soros ile ilgili direkt olarak bir dosyanın ve soruşturmanın olmadığını açıkladı.

"KÜLLİYEN YALAN"

Işık'ın gazetemiz yazarı Osman Kavala Barış Pehlivan'ın yazısını hatırlatıp "Barış Pehlivan bir yazı yazdı, dedi ki ‘Kavala Davası ile ilgili kararın arkasında Uçum’un etkisi var" demesine karşılık da Uçum "Külliyen yalan, yargısal süreçlerde hoşlarına gitmeyen kararlar çıkınca, bunun başka etkiler üzerinden olduğu şeklinde bir kurgu kuruyorlar" iddiasında bulundu.

Muhalif medya ve sosyal medyada yer alan değerlendirmelerde bu süreçte tutuklu olanların ve soruşturma açılan isimlerin artacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Uçum, "Böyle bir ajandamız yok. Böyle bir plan yok" ifadelerini kullandı.

'KAFTANCIOĞLU' YORUMU

Uçum, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik cezalar için "Sonuçta 5 ayrı suçtan ceza aldı diye biliyorum sözünü ettiğiniz hanımefendi. Yargıtay onun 3 tanesini onadı, 2 tanesini bozdu. Manipülatif bir şey olsa tümü üzerinden bu süreç yürür" yorumu yaptı.

"ATATÜRK BENİM KIRMIZI ÇİZGİMDİR"

Uçum kendisinin dünya görüşünü, "Ben yurtsever sol demokrat bir adamım, Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir, Türkiye benim kırmızı çizgimdir, Cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni Anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak" sözleriyle tanımladı.

"50+1 VAZGEÇİLMEZ"

Seçimlerde 50+1'e yönelik muhalefetin eleştirilerine karşılık, "50+1’den vazgeçilemez" diyen Uçum, "50+1, Türkiye’de hem siyasi istikrarın hem toplumsal istikrarın güvencesidir. Türkiye’de herhangi bir Cumhurbaşkanı adayının 50+1 alabilmesi için Türkiye’nin her kesimine hitap etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Uçum şöyle devam etti:

"2023 seçimlerinde Meclis aritmetiği aynı zamanda yeni Anayasa’yı yapabilecek bir şekilde oluşacak belki birçok parti yeni Anayasa konusunda mutabakat sağlayacak ve el birliğiyle bu ülkeye 21. Yüzyıla layık dört başı mamur bir Anayasa kazandıracağız."