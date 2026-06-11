Basın Meslek Örgütleri'nden 'sarı zarf' tepkisi: 'Mesnetsiz suçlamalara ve imalara son verilmelidir'

CHP Genel Merkezi’nde 'butlan' yönetimi sözcüsü Müslim Sarı’nın basın toplantısının ardından skandal bir olay yaşanmış ve Sarı’nın danışmanı olduğu öğrenilen Hüseyin Doğan'ın kurultay ve tedbir kararlarına ilişkin soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nu "Sarı zarf alıyorsunuz" diyerek itham ettiği görülmüştü.

Söz konusu olayın ardından, Basın Meslek Örgütleri konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak tepki gösterdi. Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki yönetim değişikliğinin ardından gazetecilerin para karşılığı haber yaptıkları veya yapmadıkları yönünde hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan iddialar ortaya atılmaktadır.

Bugün gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi toplantısının ardından, Parti Sözcüsü’nün danışmanı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından gazetecilere yönelik bu iddialar sürdürülmüştür.

Halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilerin herhangi bir kanıt ortaya konulmaksızın zan altında bırakılması, mesleki itibarlarının hedef alınması ve kamuoyu önünde suçlanması basın özgürlüğüne zarar vermektedir.

Söz konusu iddialara ilişkin somut bilgi ve belgeler varsa hemen kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Aksi halde gazetecileri hedef alan, mesnetsiz suçlamalara ve imalara son verilmelidir.

Basın Meslek örgütleri olarak gazetecilik mesleğini ve meslektaşlarımızı töhmet altında bırakan bu yaklaşımları kınıyor, tüm kişi ve kurumları gazetecilere yönelik suçlayıcı ve hedef gösterici söylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz.

Basın Konseyi

Çağdaş Gazeteciler Derneği

DİSK Basın-İş

Ekonomi Muhabirleri Derneği

Gazeteciler Cemiyeti

İzmir Gazeteciler Cemiyeti

KESK Haber-Sen

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği

Parlamento Muhabirleri Derneği

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği

Türkiye Gazeteciler Sendikası"