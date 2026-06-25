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Basına 'NATO zirvesi' ambargosu: CHP'li Çakırözer'den tepki

Basına 'NATO zirvesi' ambargosu: CHP'li Çakırözer'den tepki

25.06.2026 09:24:00
Güncellenme:
ANKA
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Basına 'NATO zirvesi' ambargosu: CHP'li Çakırözer'den tepki

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi için bazı basın kuruluşları ve gazetecilere akreditasyon verilmemesine ilişkin ''NATO Zirvesi için akreditasyon ambargosu uygulanması basın özgürlüğünün ihlalidir'' ifadelerini kullandı.

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi için gazetemiz Cumhuriyet ve bazı basın kuruluşlarına akreditasyon verilmemesine tepki gösterdi. 

Çakırözer, uygulamanın basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının ihlali olduğunu ifade etti.

''KİMSE BUNU NATO YAPTI’ BAHANESİNE SARILMASIN''

Utku Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’den çok sayıda basın kuruluşu ile gazeteciye Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi için akreditasyon ambargosu uygulanması basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının ihlalidir. Kimse ‘Bunu NATO yaptı’ bahanesine sarılmasın! Türkiye NATO’nun veto yetkisine sahip asli üyesi ve bu zirvenin ev sahibidir. AKP iktidarının bilgisi ve onayı olmadan kendi gazetecilerimiz böyle keyfi dışlanamaz! Velev ki bilginiz yok, o zaman bu ambargoların derhal kaldırılması ve gazetecilerin görevini özgürce yapması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

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