Başkan adayından asbestli toprak isyanı: 'Daha ne kadar öldüreceksiniz insanları'

Yayınlanma: 24.03.2024 - 19:06

Güncelleme: 24.03.2024 - 19:09

İddialar üzerine Kırıkhan Memur Kent Konteyner Kentin önüne gelen CHP Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Av. Zeynep Sağıroğlu yapılanlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağıroğlu, "Buradan hareket ettikçe arabalar, bu tozlar insanların ciğerine ciğerine girecek. Daha ne kadar insanları öldürmeye çalışacaksınız? Bakın, binadan çıkan asbestli toprak yola dökülüyor. Ve buradan çıkan toz, burada yaşayan insanların ciğerine işleyecek, bu kadar da olmaz" ifadelerini kullandı.

"KANSERE YOL AÇAR"

Sağıroğlu paylaşımını "Asbest lifleri havada solunur hale geldiklerinde tehlikelidir, öldürücüdür. Solunan lifler akciğerlerde birikir ve zarar verir. Bu durumda akciğerde zedelenmeler başlar ve bu da akciğerin çalışmasını engeller ve kansere yol açar" notu ile paylaştı.