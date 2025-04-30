Başkan Balaban’dan AKP’li eski başkana: 4 milyar TL nerede?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:07

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:07

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında “maaşları ödeyemiyor” eleştiriler getiren selefi AKP'li Mehmet Çerçi ve AKP ilçe başkanı İlkcan Durmaz’a sert yanıt verdi. Belediyeyi 1 milyar 400 milyon TL borçla devraldıklarını belirten Balaban, “On yıl içinde bin tane tapu satılmış. Yasin Halat yaşıyor, Üçpınar’ın efsane belediye başkanı. Diyor ki: ‘Üçpınar’da bin dönüm yer satıldı.’ Bugün o bölgede bir dönüm yerin fiyatı 1 milyon TL’den aşağı değil. O bin tapunun bugünkü değeri 7,5 - 8 milyar TL. Yine ekspertiz raporları diyor ki: Belediye hizmet binası, karşıdaki gençlik merkezi, millet çarşısı, Uncubozköy’deki Yunus Emre Kültür Parkı projesinin toplam maliyet değeri 3,5 - 4 milyar TL civarında. Harcanan paradan geriye kalan bu 3,5 - 4 milyar TL nereye gitti? Kalan 3,5 - 4 milyar TL’nin hesabını verin!” diye konuştu.

“KAMU ZARARININ HESABINI VERSİNLER”

AKP döneminde yaşanan kamu zararları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ancak soruşturmaya izin verilmediğini söyleyerek elindeki dosyaları basına gösteren Balaban, “Bizi eleştirenlere belgeli bir yanıt vereceğim. Bizden önce yapılan bir satışta Kıymet Takdir Komisyonu, taşınmaza 43 milyon TL bedel biçiyor. Ancak bu taşınmaz encümende sadece 14 milyon 456 bin TL’ye satılıyor. Yani yaklaşık 28 milyon TL’lik bir kamu zararı oluşuyor. Bu zararın tahsili için encümen üyeleri hakkında dava açtık, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ancak İçişleri Bakanlığı ‘soruşturma yapılamaz’ kararı verdi. Mehmet Çerçi ve İlkcan Durmaz gibi encümen üyeleri soruşturma kapsamına alınmadı. Bizi eleştiren kişi önce 2 yıl önce yarattığı bu kamu zararının hesabını versin. Elinde belge varsa da önümüze koysun. Hodri meydan! Biz belgesiz konuşmuyoruz. Arşın burada, Halep oradaysa. 28 milyon TL zararın belgesi ortada. Kaç tane dosyamız bu şekilde engellendi. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır” dedi./ İZMİR