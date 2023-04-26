Başkan Erbaş’tan Diyanet personeline ‘çikolata ve kolonya’

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

Promosyon, yemekhane ve “dolarla harcırah” konularında son dönemde başkanlık personel ile sık sık karşı karşıya gelen Başkan Erbaş, personelin “gönlünü almak” için bayram nedeniyle çikolata ve kolonya gönderdi. Bazı birimlerin doğrudan personele verdiği, bazı birimlerin de personel çağırarak teslim ettiği belirtilen bayram paketinin içinde Erbaş’ın bir notu da yer aldı. Notta, personele deprem çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi. Ancak “hediye”nin, başta camilerde toplananlar olmak üzere yurttaşların bağışlarıyla çalışmalarını yürüten TDV logosuyla verilmesi, notta da TDV logosunun yer almasının, bazı personelde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

'ASIL VAKIF MALI BU'

Vakfın mal varlığını zekat, sadaka ve bağışların oluşturduğunu, bu paranın ihtiyacı olanlar için kullanılması gerektiğini söyleyen personellerin, TDV poşetiyle kendilerine çikolata ve kolonya verilmesinin “yanlış” olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Bazı personelin çikolata ve kolonyayı evine götürmediği kaydedilirken, “Bağış paralarının bu şekilde verilmesi uygun değil”, “Çocuklarıma bağış paralarından çikolata yedirmem”, “Vakıf parasının bu şekilde hediyelerle harcanması kul ve kamu hakkı olur” yorumlarının yapıldığı öğrenildi. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sırasında Erbaş’ın, “Vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar” sözleriyle Atatürk’ü hedef aldığını anımsatan bazı personelin de “Asıl vakıf malı budur. Buna dokunan yanar” dediği belirtildi.

SALON DOLMADI

Öte yandan, dün başkanlıkta bayram biteli 2 gün olmasına karşın Başkan Erbaş’ın katılımıyla bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşmanın yapıldığı salonun büyük kısmı boş kalırken, program personelin gelmemesi nedeniyle geç başladı. Program başlayana kadar çağrı yapıldığı öğrenilirken, “Personel acilen bayramlaşma için gelsin” talimatı verdiği belirtildi ancak buna karşın salon dolmadı.