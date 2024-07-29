Başkan Ferdi Zeyrek'in hedefi büyük: Ege Planlama Ajansı kuruluyor

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Başkan Zeyrek, üç kuşaktır Manisa’da yaşayan bir ailenin çocuğu. Babası Manisa çarşısında berberlik yapan ve “Tıraşçı Ahmet” olarak tanınan bir esnaf. Başkan da halk arasında “Tıraşçı Ahmet’in oğlu” olarak biliniyor. Çocukluk ve gençlik yıllarından beri hep esnafın, halkın içinde olmuş. Bu nedenle de kentini, çevresini oldukça içselleştirmiş. Hele Mimarlar Odası Manisa Şubesi Başkanlığı’nda, yerel yönetimin yanlışlarına ve kent suçlarına karşı oldukça etkili mücadele vermiş.

Aday olmadan önce CHP’nin il başkanlığını yapan Ferdi Zeyrek, 31 Mart seçimi sonrasında, ayrımsız herkesin başkanı olduğunu da özellikle vurguluyor.

HALK ŞARKÜTERİ

Sosyal belediyeciliği çok önemsediğini belirten Zeybek, seçim kampanyasında söz verdikleri ve en çok ses getiren ilk iki ton su 1 lira ve ekmek 5 lira olacak sözünü hemen yerine getirdi. Şimdi sırada Kent Lokantası, Halk Şarküteri gibi yeni sosyal projeler var. Özellikle ilk kez duyduğumuz Halk Şarküteri projesini, ürünlerden ve fiyatlardan somut örnekler vererek büyük bir heyecanla anlatıyor. Hedef, Manisalıların mutfak giderlerine katkıda bulunmak ve onları daha ekonomik, sağlıklı ürünlerle buluşturmak.

TRAMVAY GELECEK

Zeyrek, Manisa’nın geleceğinde çok önemli işlevi olacağını düşündüğü tramvay projesini de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bütün şehri kat edecek ve etap etap hayata geçirilecek tramvay çalışacak. Böylece kent içi ulaşım rahatlayıp kolaylaşırken üniversite öğrencilerinin de kentle ve esnafla buluşması sağlanmış olacak.

Zeyrek’in bir başka görevi de 127 belediyenin üye olduğu Ege Belediyeler Birliği (EBB) Başkanlığı. EBB Başkanı Zeyrek, belediyeler arasında bilgi, proje ve deneyim paylaşmanın, başarılı yerel yönetim anlayışını besleyip geliştireceğini vurguluyor. Bu bağlamda EBB bünyesinde, Ege Planlama Ajansı’nı (EPA) kurmaya hazırlanıyor. Zeyrek, bir zamanlar kamu yönetiminde önemli işlevi olan Devlet Planlama Teşkilatı geleneğinden hareketle hayata geçirilecek bu planlama yaklaşımının, tüm Ege kentleri için yararlı olacağını düşünüyor.

İZLENİM: 78 YIL SONRA GELEN BAŞARININ ÖYKÜSÜ

Yıllarca merkez sağ ve milliyetçi sağ partilere destek vermiş, o kesimlere mensup yerel yöneticiler tarafından yönetilmiş Manisa’da bir ilk yaşandı. Çok partili yaşama geçildikten sonra, sosyal demokratlar ilk kez Manisa’da belediyeyi kazandılar. Bununla birlikte Manisa’nın 17 ilçe belediyesinin 14’ü CHP tarafından kazanıldı.

Bu başarıda büyük payı olan ve 78 yıl sonra ilk kez CHP adına seçimi kazanıp başkanlık koltuğuna oturan Ferdi Zeyrek’i makamında ziyaret ettik. Sohbetimizin bir bölümüne CHP’nin başarılı kadın il başkanı İlksen Özalper de eşlik etti.

31 Mart seçimlerinde gözlerin Manisa’ya çevrilmesinde, elbette CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisalı olmasının payı yadsınamaz. Özel, seçimde bütün gücüyle Manisa’ya yüklendi. Öncelikle Manisa’da güçlü bir takım oluşturdu. Önceki dönem il başkanı Ferdi Zeyrek büyükşehirde, uzun yıllar il başkanlığı yapmış Semih Balaban Yunusemre’de, eski gençlik kolu başkanlarından Gülşah Durbay Şehzadeler’de aday oldular. CHP İl Başkanı Özalper de seçim kampanyasını başarıyla koordine etti. Elbette bu günlere ve başarılara kolay gelinmedi. 12 Mart öncesi dönemde, Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu’nun (SDDF) “Gençlik Köye” kampanyasında, Sarıgöl’ün Dadağlı köyüne sağlık ocağı yapılması çalışmaları; 1970’li yılların başlarında Manisa’da Beyaz Fil salonunda toplanan ve bizim de aktif olarak içinde yer aldığımız tarihi “Köylü Kurultayı”; 12 Mart ve 12 Eylül öncesi dönemde yörede yapılan üzüm - tütün mitingleri ve daha niceleri; adeta bir fi lm şeridi gibi belleğimizden akıyor.

‘BAŞARIYA KİLİTLENDİK’

Zeyrek ve Özalper, Manisa’da elde edilen başarının sırrını birlik-bütünlük ve çok çalışma olarak açıklıyorlar. Bütün parti başarıya kilitlenmiş. Bir de en önemlisi seçim kampanyasında çok çalışılmış. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden herkese, her seçmene ulaşmaya çalışmışlar. Zeyrek, yıllarca sağ politikacılar tarafından CHP’ye oy vermenin sanki günahmış gibi algılatıldığı yerlerden bile, seçime doğru “biz bu sefer bu günahı işleyeceğiz!” mesajı aldıklarını söylüyor. Zeyrek’e göre özellikle büyükşehirde alınan sonuçta, eski MHP’li başkan Ergün’ün oldukça yıpranması ve halktan kopukluğu da önemli bir etken olmuş.

Sözün özü; Manisa başarısı tüm yönleriyle irdelenmeli ve siyaset yeniden yapılanırken “örnek bir siyaset ve seçim modeli” olarak değerlendirilmeli diye düşünüyoruz.