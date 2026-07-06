Başkan İsmail Yetişkin tutuklanmıştı: Seferihisar'da başkanvekili belli oldu

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine başkanvekili belirlendi.

Olağanüstü toplanan Seferihisar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ilk turunda CHP'nin adayı Fuat Gümüş, 17 oy alarak Seferihisar Belediye Başkanvekili seçildi.

Başkan vekilliği seçimini takip etmek üzere CHP MYK tarafından görevden alınan eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Altan İnanç da Seferihisar'da hazır bulundu.

CHP grubu emekli astsubay Fuat Gümüş’ü aday gösterirken AKP aday çıkarmadı. Zafer Partisi'nden Çağatay Rasim Çağır da Gümüş’e rakip oldu.

İLK TURDA TAMAMLANDI

Belediye Meclisi'nde yapılan oylama ilk turda sonuçlandı. Sandıktan 23 zarf çıkarken, 19 oy geçerli, 4 oy ise boş sayıldı. CHP'nin adayı Fuat Gümüş 17 oy alarak başkanvekili seçilirken, Zafer Partisi'nin adayı Çağatay Rasim Çağır 1 oy aldı. Sandıktan çıkan sürpriz isim ise 1 oy alan AKP’li Ümit Cingöz oldu.

GÜMÜŞ’TEN İLK MESAJLAR

Gümüş seçim sonrası, “Başkanımız İsmail Yetişkin’in aramızda olmaması sebebiyle, tutukluluğuna bağlı soruşturma geçirmesinden dolayı İçişleri Bakanlığı’nın ve Valiliğin talimatı, kaymakamlığın tebliği sonrası yapmış olduğumuz başkan vekili seçimimizde ben arkadaşlarımızın teveccühü ile ben çıktım. Burada bulunan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu görevde bulunduğum süre zarfında ortak akıl ile, işbirliği ile şeffaf yönetim anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. Burada bulunan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.