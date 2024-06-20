Başkan Kurt, ‘Bir hayvanı kısırlaştırma bedeli 2 bin TL’ dedi

Yayınlanma: 20.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2024 - 04:00

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sahipsiz köpekler sorununa kendi olanakları ölçüsünde önlem aldıklarını söyledi. Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Kurt, “Bolu’da yapılan bir bakanlık toplantısından sonra çıkan raporda Türkiye’de 8 milyon köpek olduğunu okudum. Ve yine o rapora göre devletin tüm kurumları bir yılda 800 bin kısırlaştırma yapabilmiş. Eğer bu rakamlar doğruysa mevcut köpek sayısının yüzde 10’u kadar kısırlaştırma yapılmış. Böyle bir durumda 10 yıl sonra sokaklarda köpekten geçilmez” dedi.

Sokakta yaşayan köpeklere kesinlikle önlem alınması gerektiğini ancak yöntemin “uyutma” olmasına karşı olduğunu belirten Kurt şu ifadeleri kullandı: “Bu, en temel hayvan haklarına aykırıdır ve kabul edilemez. Kısırlaştırma ve kısırlaştırmanın sadece belediyelerin üzerine bırakılması da tek başına çözüm değil. Eskişehir’de, büyükşehir belediyesi ile beraber 15 tane belediye var ve 15 belediyeden sadece iki belediyenin hayvan barınağı var. Bir tanesi Odunpazarı Belediyesi’ne ait. Yine bütün şehrin köpekleriyle de Odunpazarı Belediyesi ilgileniyor. Belediye olarak AKP’li ve MHP’li belediye ayrımı yapmaksızın 12 belediye ile protokol imzaladık. O ilçelerdeki köpeklerin de bakımını, kısırlaştırmasını ve gözetimini biz üstlendik. 30 personel ve 5 veteriner ile 2023 yılında 2 bin 500 kısırlaştırma yapabilmişiz.”

‘DEVLET YÜRÜTMELİ’

Bir köpeği kısırlaştırmanın 2 bin TL olduğuna dikkat çeken Kurt, binlerce hayvanın kısırlaştırılmasının belediyelere korkunç maliyetler doğuracağnı söyledi. Hayvan haklarının öncelenerek seferberlik ilan edilmesi gerektiğini anlatan Kurt, “Öyle, ‘yasayı çıkardım’ denemez. Buna hiçbir belediye hazır değil, kimse bu işin altından kalkamaz. Belediyelere kolaylık sağlanmazsa, bu işin belediyelerden alınıp devletin kendi birimleri tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünü-yorum” dedi.

‘BARINAK ZORUNLU OLMALI’



İktidarın yasaya, belediyelerin kısırlaştırdığı hayvan sayısına göre pirim verilmesini öngören bir madde koyması gerektiğini anlatan Başkan Kazım Kurt, “Her belediyenin barınak yapması zorunlu kılınmalıdır. Barınak yapmayan belediyelerin sıkı takibinin yapılması gerekir. Primlerle belediyelerin motive edilmesi hiç olmazsa maddi yükün bir kısmının karşılanması gerekir” değerlendirmesini yaptı.