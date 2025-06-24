Başkan Seçer’den bakanlığa çağrı: ‘Adanalıoğlu’nu hangi sanayi tesisi kirletiyor’

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MESKİ) ait Karaduvar, Tarsus (Karabucak) ve Mezitli atık su arıtma tesislerinde denetim yaptı. Denetleme sonucunda 3 atık su arıtma tesisine toplam 2 milyon 674 bin 708 lira ceza uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bakanlığın uygulamasına belediye meclisinde yaptığı konuşmayla tepki gösterdi.

2019 yılında kendileri yönetime gelmeden önce MHP’li Burhanettin Kocamaz yönetimindeki belediyeye de ceza yazıldığını, söz konusu cezaların mahkeme yoluyla iptal edildiğini anımsatan Seçer, “Biz de şimdi bu işleme karşı mahkemeye gideceğiz. Bakanlığın numune alma şekline ve metoduna itiraz edeceğiz. Sizi online (çevrimiçi) takip ediyorlar. Ölçme imkanları var. Bizden 2 yerden alınan numunede problem çıkıyor. Biz iletişim kurduk. Yeniden numune alın dedik. Bunu işleme koydular. Şimdi sosyal medyada bunu dolaştırıyorlar. Haber kanallarında altyazı geçiyor, sanırsın ki dünya tersine dönmüş. Bunu yapmayın” ifadelerini kullandı.

‘KREDİ ALMAYA UĞRAŞIYORUZ’

Bulgunun henüz kesinleşmediğine dikkat çeken Seçer, “Hadi varsayalım bizim numuneler böyle çıktı... Biz 6 yıldır kredi almak için canhıraş çalışıyoruz. Çevre Bakanlığına da bu vesileyle, Erdemli-Anamur hattında yazlık siteler siteler var. Bize gösterdikleri hassasiyeti sitelere de göstermelerini istiyorum. Çevre Bakanlığına sesleniyorum. Adanalıoğlu tarafından sürekli şikayet geliyor. Nereden geliyor o koku? Hangi sanayi tesisi kirletiyor? Çevre Bakanlığının sorumluluğu, bunun da üzerine gidin” çağrısı yaptı.