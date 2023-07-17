Başkanın gözünü döndüren rant
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi” yapılması için adım atılan Yalı Kafe’ye dördüncü kez yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Daha önce Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı planlanan projelerin çok katlı, yüksek yoğunluklu, bulunduğu çevre açısından yüksek betonlaşma niteliği taşıdığına dikkat çekilmişti.
(Mustafa Demir)
Yapılması planlanan proje için ısrarcı olan Belediye başkanı Mustafa Demir, yeni yöntemler deneyeceklerini söyledi. Demir, “Şimdi yeni bir hazırlığımız var. İdari yargı ‘İlçe belediyesinden geçmelidir’ diyor. Halbuki yasa çok nettir. Belediyenin kendi projesidir. Buna rağmen idare böyle bir karar verdi. Şimdi bir karar daha belediye meclisinde hazırlanıyor. ‘Belediye hizmet alanı’ diyeceğiz. Bakalım o zaman nasıl bir karar verecek? Biz bütün yargı kararlarına uyarız. Yaptığımız işler doğru ise kararı alırız” diye konuştu.
SAHİLDE İÇKİ DENETİMİ
Öte yandan Samsun Valiliği’nin önceki gün kent genelinde halka açık alanlarda içki tüketilmesiyle ilgili aldığı kararla birlikte dün polis, denetimlere başladı. Yurttaşlar duruma, “Kimseyi rahatsız etmiyoruz, edenlere müdahale ediniz” diyerek tepki gösterdi.
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