Başkanlık kurulmuştu... CHP'li Tanrıkulu'ndan, Bakan Gürlek'e 'faili meçhul' sorusu: 'Kaç dosya incelenecek?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kurulmasını Meclis gündemine taşıdı.
Tanrıkulu konuya ilişkin Adalet bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
Tanrıkulu, önergesinde "Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı' kurulduğu belirtilmiştir. Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllardan bu yana çok sayıda faili meçhul cinayet ve kayıp vakası aydınlatılamamış, bu durum hem cezasızlık algısını güçlendirmiş hem de toplumsal adalet duygusunu zedelemiştir. Bu kapsamda, yeni kurulan birimin geçmiş dosyaları ne ölçüde ve hangi yöntemlerle ele alacağı, hukuki sınırları ve etkinliği kamuoyu açısından açıklığa kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.
"ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLECEKTİR?"
Tanrıkulu'nun Bakan Gürlek'e yönelttiği sorular ise şöyle:
- Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kuruluşuna ilişkin hukuki dayanak nedir? Bu daire başkanlığı tarafından geçmişe dönük olarak incelenecek faili meçhul dosya sayısı kaçtır? Bu dosyalar hangi yılları kapsamaktadır?
- Faili meçhul dosyaların yeniden açılması sürecinde zamanaşımı hükümleri nasıl değerlendirilecektir?
- Ağır insan hakları ihlalleri kapsamında istisnai uygulamalar gündeme gelecek midir?
- Bu birimin performansı hangi somut kriterlerle ölçülecek ve TBMM’ye düzenli raporlama yapılacak mıdır?
- Bu kapsamda özellikle kamuoyuna yansıyan Gülistan Doku soruşturması gibi dosyalar için özel inceleme veya yeniden soruşturma yürütülmekte midir?
- Söz konusu daire başkanlığı: Adli Tıp Kurumu, Emniyet birimleri, Uluslararası adli iş birliği mekanizmaları ile nasıl bir koordinasyon içinde çalışacaktır?
- Faili meçhul vakaların aydınlatılması amacıyla: Yeni adli bilişim teknikleri, DNA veri tabanları, Uluslararası veri paylaşım sistemleri kullanılacak mıdır?
- Geçmişte bu dosyalarda görev almış kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin herhangi bir idari veya adli inceleme başlatılacak mıdır?
Bu daire başkanlığının çalışmaları sonucunda elde edilecek bulguların kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik bir şeffaflık politikası oluşturulmuş mudur?
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yer alan 'etkili soruşturma yükümlülüğü' çerçevesinde bu yeni yapılanma nasıl bir rol üstlenecektir?
