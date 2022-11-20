Başkanlık sistemi uçuracaktı dip yaptı

20 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payı hızla düşüyor. Seviye kriz dönemlerinin bile altına indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye uçacak” dediği başkanlık sistemine 2018 seçimleriyle geçilmesiyle birlikte Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki payının yüzde 1’in altına indiğini hatırlatan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

“Yıllara göre Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payına baktığımızda bunu net şekilde görebiliyoruz. 24 Ocak kararlarının alındığı, 1980 askeri darbesinin olduğu yıl dünya ekonomisi içindeki payımız yüzde 0.86, 2013 yılında Gezi eylemleri olduğunda dünya ekonomisindeki payımız yüzde 1.24 idi. Her şey başkanlık sistemiyle tersine döndü. 2018’deki seçimlerle başkanlık sistemine geçildiğinde payımız yüzde 0.91’di. Pandeminin dünyayı kasıp kavurduğu 2020’de yüzde 0.85 oldu. Tüm dünyanın ilgiyle izlediği iddia edilen yeni ekonomik modelimiz sayesinde dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin payı yüzde 0.67’ye düştü.”

‘ZARAR VERİYOR’

Bakırlıoğlu, Türkiye’nin ekonomik büyüklük bakımından 2013’te, dünyada ilk 16’dayken, 2021’de 21. sıraya gerilediğini söyledi. IMF’nin 2022 birinci yarısı için tahmini sırasının ise 23 olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, “Asıl acı olan, IMF’nin 2022 birinci yarısı için dünya GSYH’si içerisinde Türkiye’nin payı tahmini 0.67. Son 9 yılda Türkiye’nin payı neredeyse yarı yarıya azalmış. 1994 ve 2001 krizlerinde payımız düşmüş. Ama bakıyoruz 2022’de payımız daha fazla düşmüş durumda” dedi.

“Ehliyetsiz, liyakatsiz kadroların” elindeki yeni ekonomik modelin Türkiye ekonomisine büyük zarar verdiğini dile getiren Bakırlıoğlu, “Türkiye, işsizlik ve enflasyon toplamının esas alındığı sefalet liginde liderliğe yükselmiştir” değerlendirmesini yaptı.