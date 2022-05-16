İbrahim Kalın'dan 'Başkanlık Sistemi' açıklaması

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 08:20

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sakarya’da üniversite öğrencileriyle bilim, kitap, sanat, film, spor ve kariyer festivalinde bir araya geldi.

“KUVVETLER AYRILIĞINI DAHA DOĞRU ZEMİNE OTURTAN BİR SİSTEMDİR”

Başkanlık sistemine değinen Kalın, "Başkanlık sisteminin ülkemize kazandırdığı en önemli unsurlardan bir tanesi, koalisyon yani zayıf hükümetler dönemini sona erdirmesi oldu. Demokratik sistem içerisinde kuvvetler ayrılığını daha doğru zemine oturtan bir sistemdir başkanlık sistemi yani yönetim ile Cumhurbaşkanlığı ile yasamayı net bir şekilde birbirinden ayıran aslında ikisi arasında uzlaşıyı ön gören, tavsiye eden hatta zorlayan yani uyum halinde çalışmalarını kolaylaştıran ve gerekli hale getiren bir sistemdir. Geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri sebebiyle demografik yapısı, seçimler, siyasi partilerin durumları, ülkemiz çok büyük krizler ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı, başkanlık sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı” dedi.

“BU SİSTEM TÜRKİYE’DE YÖNETİM TARİHİMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇTI”

Başkanlık sisteminin ülke tarihinde yeni bir sayfa açtığını öne süren Kalın, "Bir diğer önemli olan da Cumhurbaşkanı doğrudan halkın seçmesi aynı zamanda Cumhurbaşkanı çok önemli bir yetki vermek anlamına geliyor. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanının tamamen simgesel, onursal görev üstlenmesi halkın iradesiyle uyumlu olmayan bir yaklaşım olurdu. Halk bir kişiye Cumhurbaşkanı olarak yetki veriyorsa bunu kullanması yönünde de bir görev tanımı ister isteme bekleyecektir. Dolayısıyla bu sistem Türkiye’de yönetim tarihimizde yeni bir sayfa açtı ve hamdolsun şu ana kadar da iyi gidiyor.

Tabii ki Türkiye’de sistemin önceki dönemlerinde kalma bir takım alışkanlıklar, bir takım eksiklikler var. Bunu da bildiğiniz gibi geçen sene Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mevcut sistemin eksikliklerini gidermeye yönelik çalışma yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in başkanlığında ortaya çıkan neticeler, yapılan tavsiyeler ışığında da gerekli düzenlemeler zaten yapılmaya devam ediyor. Son tahlilde yönetim modelleri dinamik yapılardır, nasıl toplum dinamikse ihtiyaçları değişiyorsa yönetimlerinde ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini güncellemesi gayet doğaldır, demokratik yapılarında en doğal yönlerinden bir tanesi bu anlamda da sistem her gün kendini yenilemeye devam ediyor” diye konuştu.