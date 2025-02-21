'Baskıyla istifa' iddiası: Rize İl Sağlık Müdürü'ne halk sahip çıktı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:48

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:48

Rize'de İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'nin iddiaya göre AKP’li yöneticilerin baskıları sonrası görevinden istifa etmesi kamuoyunda büyük yankı buldu.

CHP, Saadet Partisi, SOL Parti, DEVA, Demokrat Parti ile mahalle muhtarları ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile yurttaşlar, Rize Cumhuriyet Caddesi Atatürk Meydanı'na toplanarak Tepe’nin görevine geri dönmesini talep etti.

"GÖREVE İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Rize merkezE bağlı Bozkale Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Yıldız şunları söyledi:

"Sağlık müdürümüz Mustafa Tepe’nin tasvip etmediğimiz bir şekilde görevden alınıp yerine başka birin atanmasına karşı duyduğumuz tepkiyi duyduğumuz üzüntüyü ve duyduğumuz öfkeyi dile getirmek için bu hava şartlarında bu kadar insan bir araya toplandık. Sağlık müdürümüz hiçbir zaman bürokrat olmadı o bizim için her zaman yanımızda olan sıradan bir vatandaş. Mustafa Tepe neden alındı? Mustafa Tepe layıkıyka bu işi sağlık müdürlüğünü yapan bir isimdi. Biz siyasi bir amaç için buraya toplanmadık, biz sadece aldığımız hizmetin doğruluğunu, dürüstlüğünü bildiğimiz için onun arkasında durmak için burada toplandık. Biz onun görevden uzaklaştırılmasını değil görevine iade edilmesini istiyoruz."

"MUSTAFA TEPE ÖRNEK BİR KAMU GÖREVLİSİ"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise şunları söyledi:

"Bu konuşmayı CHP Rize İl Başkanı olarak yapmıyorum. 16 yıldan beri Rize'de görev yapan ve beraber çalıştığımız Mustafa Tepe, hiçbir siyasi parti ayrılmaksızın, sağlık alanında herkese eşit davranan hizmet eden örnek bir kamu görevlisidir. Sayın Mustafa Tepe ile ilgili bugün buradaki buluşmamız daha şu an görevde olan kamu görevlilerine de bir mesaj vermek için burada bulunuyoruz diyoruz ki; halkın memuru olun, kamunun memuru olun ve halka hizmet edin. Sizlerin bugün burada göstermiş olduğunuz vefa sadece onun şahsıyla ilgili değil bir kamu görevlisinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir sahiplenmeyi gösteriyorsunuz. Siyasi iktidarlardan destek almak siyasi iktidarlara sırtını dayayan değil halka sırtını dayar görev yapmamız gerekiyor dedik. Aslında bugün de bu mesajı buradan vermiş oluyoruz. Sayın Mustafa Tepe’ye yapılmış olan uygulamaları kabul etmiyoruz. Biz hangi görüşten olursa olsun görüş de hiç önemli değil ona saygı duymak zorundayız ve kamu görevliliği bir liyakati gerektiren iştir, kamu görevliliği herhangi bir partinin hizmetlerini yerine getirmek için yapılan bir iş değildir. Bu anlamda kendisine karşı yapılan kendisine dayatılmış olan bu uygulamayı protesto ediyoruz aynı zamanda da kendisine teşekkür ediyoruz."



