Başörtüsü nedeniyle görev vermemişlerdi: Özgür Özel, Dilara Çiçek ile görüştü
CHP lideri Özgür Özel, İstanbul’da yapılacak Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel,
12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek ‘Dünya Diş
Hekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran ancak başvurusu başörtüsü
nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdi.
Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Özel, Çiçek’in
yaşadığı ayrımcılık nedeniyle üzüntülerini ve tepkisini dile getirdi.
“BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM”
Özel, “Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara
hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer
ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum. Bu yaşananların
küçük ve kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni
ediyorum” ifadesini kullandı.
Özel, Çiçek’i 9 Eylül günü CHP’nin 101’inci kuruluş yıl
dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı!
- Yemek yedikleri o fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı' iddiasına yanıt
- İhbar üzerine kepçeyle arama başlatıldı
- Oy yoksa tren de yok!
- Dolgulu lüks yağma!
- Diyarbakır'da hasat başladı
- Hedef CHP'li Cumhurbaşkanı
- Okçuların hocasından yanıt var