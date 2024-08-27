Eski genel başkanlarla bir araya gelmişti: Özgür Özel ‘Kılıçdaroğlu’ sorusunu yanıtladı!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 00:18

Güncelleme: 27.08.2024 - 00:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Türkiye İş Bankası 100. Yıl Resepsiyonu’nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, şunları söyledi:

“Bugün neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bir kurumun yaş gününü, 100’üncü yılını kutlamaya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, hem partimiz hem de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın 10 kişi ile Ankara’da kurduğu, bugünlere ulaşmış bir kurumun 100’üncü yılındayız. 100 yıl boyunca Cumhuriyete sahip çıkmış, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmış ve şu anda Türkiye’nin en büyük özel bankası. Dünyanın sayılı bankalarından bir tanesi olan İş Bankası’nı böyle bir günde görmek gerçekten hepimiz için kıvanç vericiydi. Biz bu akşama önceki genel başkanlarımızla birlikte katıldık. İş Bankası’nın başta yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu ve genel müdürünün gösterdiği ev sahipliğine yürekten teşekkür ediyoruz. İş Bankası’nın başarısına bakarsanız kökleri sağlam bir kurum.

Liyakatle yönetiliyor. Liyakatle yönetilmenin, torpilin, birilerine tanımanın değil de gerçek emeğin ve liyakatin ne demek olduğunu ve ne sonuç getireceğini merak edenler İş Bankası’na baksınlar. Yine İş Bankası’nın en önemli özelliklerinden bir tanesi, tam olarak 1970’lerde Ecevit’in deyimiyle halk sektör denilen ve çalışanların işin sahibi olduğu, halkın da en önemli destekçisi, halkı da en çok destekleyen kurumlardan bir tanesi İş Bankası. Bugünlere bu kadar büyük başarı ile ulaşıyorsa kurucusundan, kuruluşundan, bilimsellikten, liyakatten ve çağı yakalamaktan geliyor. Türkiye’de dünyanın sayılı ekonomilerinden biri hâline gelebilir, böyle yönetilirse. Ümit ediyorum Türkiye böyle yönetilecek ve bu kadar başarılı olacak."

“SAYIN KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET EDECEĞİM”

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resepsiyonda yer almamasına ilişkin soruya da Özel, şu yanıtı verdi:

“Sayın Genel Başkanın bir ayrı programı var, bugün akşama katılamadı. Biz önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Kendileri, partide bir tüzük değişimi var, onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor ama önceki genel başkanlarımızdan görüşlerini, uyarılarını, önerilerini almak bana düşerdi. Bunu İstanbul’da değerli üç genel başkanımızla yaptık. Ankara’ya döndüğümüzde de Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceğim, kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlik beraberlikten, sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz. Böyle bir akşamı birlikte yaşadığımız için de kendilerine çok teşekkür ediyorum.”