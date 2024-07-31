‘Başsavcılık anayasa ihlalini onaylıyor’
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Laiklik Meclisi'nin Diyanet'in “2024-2028 Stratejik Planı”na yaptığı suç duyurusuna ilişkin “soruşturmaya yer olmadığı kararı” (SYOK) verdi.
Diyanet’in laik yaşamı tehdit olarak gören “2024-2028 Stratejik Planı”na yönelik Laiklik Meclisi’nce suç duyurusunda bulunulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suç duyurusuna yönelik “somut bulgulara dayalı iddiaları” inceleme gereği duymadan “soruşturmaya yer olmadığı kararı” (SYOK) verdi. Laiklik Meclisi tarafında bu karara da itiraz etti. Meclisten yapılan yazılı açıklamada ise “Suç duyurumuza başsavcılık, somut delile dayalı iddialarımızı incelemeye dahi gerek duymadan SYOK vermiştir. Adliyelerde ve mahkeme salonlarında şeriat çağrıları yapanlara herhangi bir işlem yapmayan başsavcılık, bu kararı ile Diyanet’in anayasa ihlalini de açıkça onaylamaktadır” denildi.
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