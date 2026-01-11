Başsavcılıktan 'Ekol TV' açıklaması: 'Soruşturma ekim ayında biz başlattık'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatına son veren Ekol TV hakkında 2025 yılının ekim ayında soruşturma başlatıldığını, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü haberlerininin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkındaki soruşturma hakkında yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, "Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında “Ekol TV” kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup; incelemeler titizlikle devam etmektedir" denildi.