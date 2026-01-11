Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başsavcılıktan 'Ekol TV' açıklaması: 'Soruşturma ekim ayında biz başlattık'

Başsavcılıktan 'Ekol TV' açıklaması: 'Soruşturma ekim ayında biz başlattık'

11.01.2026 15:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Başsavcılıktan 'Ekol TV' açıklaması: 'Soruşturma ekim ayında biz başlattık'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında Küçükçekmece’de soruşturma yürütüldüğü iddialarını yalanladı. Küçükçekmece’de soruşturma olmadığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ekim 2025’te inceleme başlattığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatına son veren Ekol TV hakkında 2025 yılının ekim ayında soruşturma başlatıldığını, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü haberlerininin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkındaki soruşturma hakkında yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, "Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında “Ekol TV” kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup; incelemeler titizlikle devam etmektedir" denildi.

İlgili Konular: #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Ekol TV

İlgili Haberler

Murat Emir'den 'Ekol TV' tepkisi: Akın Gürlek'i hatırlattı
Murat Emir'den 'Ekol TV' tepkisi: Akın Gürlek'i hatırlattı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yayın hayatına son veren Ekol TV'ye başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanalın ilk ‘ağır’ ziyaretçisi Akın Gürlek oldu. 1 Kasım 2024’te kanala gitti, rejiyi gezdi ve hediyeleşti. Bir mesaj verildiği aşikardı" dedi.
Ekol TV yayın hayatına son veriyor
Ekol TV yayın hayatına son veriyor 2 yıl önce kurulan Ekol TV, yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. Kanaldan yapılan açıklamada, "Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır" denildi.