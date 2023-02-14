Baykal için törende dikkat çeken anlar: Erdoğan hepsini geçti, İnce'yle tokalaştı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:15

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 15:22

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen devlet töreni sırasında kameralara yansıyan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

Törene AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan Tansu Çiller ve eski Başbakan Binali Yıldırım katıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törene katılımı sırasında ise protokolün ön sırasında bulunan muhalefet liderlerini baş selamı dahi vermeden geçtiği görüldü. Erdoğan liderlerin önünden geçtikten sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yöneldi.

Liderlerin yüzüne dahi bakmayan Erdoğan'ın İnce ile tokalaşması dikkat çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı daha sonra da İnce'nin yanına geçti.