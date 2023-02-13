Kılıçdaroğlu'ndan Baykal ailesine taziye ziyareti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 84 yaşında vefat eden Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Beysukent'teki evine, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bazı partililer de eşlik etti.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu çifti, aileye taziyelerini iletti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu çiftini, Baykal'ın kızı Aslı Baykal, oğlu Ataç Baykal ve partililer uğurladı.
Baykal'ın cenazesi salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek.
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