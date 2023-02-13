Kılıçdaroğlu'ndan Baykal ailesine taziye ziyareti

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 20:10

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 20:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 84 yaşında vefat eden Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Beysukent'teki evine, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bazı partililer de eşlik etti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu çifti, aileye taziyelerini iletti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu çiftini, Baykal'ın kızı Aslı Baykal, oğlu Ataç Baykal ve partililer uğurladı.

Baykal'ın cenazesi salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek.