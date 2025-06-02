Bayram öncesi son Kabine Toplantısı bugün: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında bugün Saray’da toplanacak olan Kabine, Türkiye'nin iç ve dış
politikasını yakından ilgilendiren başlıkları masaya yatıracak.
Toplantının ana gündem maddesi, "Terörsüz Türkiye"de
gelinen son aşama olacak.
Geçen günlerde Erdoğan'ın bu sürece ilişkin verdiği dikkat
çekici mesajların ardından, terör örgütü PKK'nin fesih süreci ve silah bırakma
kararı kapsamındaki gelişmeler toplantıda ayrıntılı biçimde ele alınacak.
Sahadan gelen son raporlar doğrultusunda, sürecin güvenlik
bürokrasisi tarafından nasıl değerlendirildiği Kabine üyelerine sunulacak.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Kabinenin dış politika gündemi de oldukça yoğun. Türkiye'nin
Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü ve son dönemde yürütülen mekik
diplomasisinin sonuçları masaya yatırılacak.
16 Mayıs'ta Dolmabahçe'de gerçekleşen kritik görüşmenin
ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği temaslar ve Erdoğan'ın
liderlerle yaptığı görüşmeler doğrultusunda, İstanbul'da kurulması planlanan
barış masasının çerçevesi şekillendirilecek.
BAYRAM TEDBİRLERİ
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yurtta alınacak güvenlik
ve ulaşım önlemleri de görüşülecek.
Trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi, denetimlerin
artırılması ve vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için alınacak
önlemler masada olacak.