Bayram Yılmazkaya'dan fahiş mezarlık ücretlerine tepki: 'Bir vatandaşın 12 ay çalışması gerek'

24 Mayıs 2022 Salı, 17:55

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, şehirdeki mezar yerleri için istenen fahiş fiyatları Meclis gündemine taşıdı.

Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi komşu illerde hayatını kaybeden yurttaşlar için mezar yerleri ücretsiz olmasına rağmen Gaziantep’te ücretli olmasını eleştiren Yılmazkaya, "Gazi Şehrimizde Aile mezarı için belediye vatandaştan 40.000 lira ücret talep etmekte. Bu fahiş fiyatlarla Gaziantepli vatandaşlarımız ne yapacağını şaşırmış durumda” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaştan bile mezar yeri için ücret talep etmesini Meclis'te gündeme taşıyan Yılmazkaya, “Bölgemizde bulunan komşu illerin hepsinden daha büyük bütçeye sahip Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşın cenazesinden bile para kazanmanın derdine düşmüş” ifadelerini kullandı.

"Normal bir mezar yeri için asgari ücretli bir vatandaşın yemeden içmeden bir ay çalışması bile yeterli değil" diyen Yılmazkaya, 4 kişilik aile mezar yerinin 40 bin lira olduğu Gaziantep’te, belediyenin mezar yerlerinden bile rant sağlamasını eleştirdi.

"AİLE MEZAR YERİ İÇİN BİR VATANDAŞIN 12 AY ÇALIŞMASI GEREK!"

Yılmazkaya şu ifadeleri kullandı:

“Antep’in komşu illerinde mezar yeri için vatandaştan para alınmazken Gaziantep’te ise mezar yerleri cep yakıyor. Rakamlar o kadar uçuk ki, asgari ücretli bir vatandaşımız 1 ay çalışsa bile, Gaziantep’ten bir mezar yeri bile alamıyor. Hatta aile mezar yeri için en az 10 ay çalışması gerek. Asgari ücretin 4250 lira olduğu ülkemizde, Gaziantep’te bir mezar yeri 4600 TL. Konut fiyatların, kira ücretlerinin uçtuğu, hayatın çok palı olduğu Gaziantep’te aile mezar yeri almak vatandaşlarımız için hayal olmuş. 4 kişilik aile mezarı için belediye vatandaştan 40.000 TL talep etmekte.

Komşu şehirlere baktığımızda; Şanlıurfa’da mezar yeri için vatandaştan ücret alınmıyor. Aile mezar yeri için bir kişi 2.000 TL. Osmaniye’de aile parseli satılmıyor. Mezar yerleri ücretsiz. Hatay’da vatandaştan mezar ücreti alınmıyor. Kahramanmaraş’ta mezar yeri ücretsiz. Kilis’te mezar yeri 350 TL. Adıyaman’da mezar yeri vatandaşa ücretsiz verilmekte.

Üzülerek belirtmeliyim ki; Bu komşu illerin hepsinden daha büyük bütçeye sahip Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşın cenazesinden bile para kazanmanın derdine düşmüş. Zaten pahalı olan şehrimiz Gaziantep’te ölmek bile pahalı!” dedi.



