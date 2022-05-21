Saray'dan artan konut fiyatlarına yeni uygulama
AKP hükümeti son zamanlarda artan ev kiraları konusunda tavan fiyat çalışmalarına hız verdi.
Hollanda hükümetinin, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale edeceği haberi gündeme oturdu.
Hollanda’da ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek. Benzer bir uygulama Türkiye’de de gerçekleştirilecek.
OdaTV'de yer alan habere göre, Saray'da yapılan çalışma sonucunda Türkiye genelinde artan kiralarla ilgili birçok şehirde çalışmalar yapılıyor.
BAKAN AĞUSTOSU İŞARET ETTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'müjde'leyeceğini söylemişti. Bununla birlikte Kurum, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Konut fiyatlarının normalleşmesi için devlet olarak her türlü müdahaleyi yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum, “Fahiş fiyat artıranları takip edeceğiz. Maliyetleri düşürmek için gerekli olan her türlü katkıyı özel sektörümüze, vatandaşımıza vereceğiz” diye konuştu.
Kurum, konut fiyatlarının artmasının nedenine ilişkin olarak da Covid-19 salgınıyla başlayan tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulmalarını gösterdi. Maliyetleri düşerek hem sektöre hem de vatandaşlara daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlanılacağını ifade eden Kurum, “Projeyi yakın zamanda açıklayacağız. İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız" dedi.
Projenin bir sosyal konut projesi olacağını belirten Bakan, "Öncelik buradaki konut ve kira fiyat artışlarının en fazla yaşandığı illerde sübvanse edebilmek amacıyla bu projeyi yapacağız. Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor" ifadelerini kullandı.
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