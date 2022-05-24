Çok Güzel Hareketler'den 'konut krizine' gönderme: 'Kim alıyor bu evleri?'
BKM Mutfak imzalı komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, 23 Mayıs akşamı izleyicilerle buluşan yeni bölümünde konut krizini konu edindi. "Kim alıyor bu evleri?" diye sorulan skeç, sosyal medyada da gündem oldu.
Türkiye'de enflasyon altında ezilen yurttaş, fahiş zamlarla mücadele ederken; bir taraftan da konut krizini konuşuyor. Kiralık ev bulamayan, bulsa da fahiş kira fiyatları yüzünden ev satın alamayanların sayısı günden güne artıyor.
Ülke genelinde konut fiyatları, yüzde 100 ile yüzde 150 arasında artış gösterdi.
'KONUT KRİZİNE' MÜZİKLİ GÖNDERME
Son olarak, fahiş fiyatlar ve konut krizi skece konu oldu. BKM Mutfak imzalı komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, 23 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümünde konut krizini ele aldı.
Çok Güzel Hareketler ekibi, “Kim alıyor bu evleri?” sorusuna yanıtı Arap müziğiyle verdi.
Skeç sosyal medyada gündem olurken; YouTube'ta da binlerce kişi tarafından izlendi.
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