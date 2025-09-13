Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon… Başkan Yardımcısı ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi Avukat Atilla Özen de gözaltında!

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı, İstanbul Barosu eski hukuk müşaviri ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi Avukat Atilla Özen’in de yer aldığı öğrenildi.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “12 Eylül ruhu devam ediyor. 12 Eylül 1980’ de İstanbul Barosu'na kilit vuramayanların çocukları rövanşı almak için var güçleriyle çalışıyorlar. Mart 2025’te başlayan akıl tutulması hali bu sabah Bayrampaşa Belediyesi’ne de sıçradı. İktidar seçimle kaybettiklerini soruşturma zoruyla almaya kararlı görünüyor. Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı, İstanbul Barosu eski hukuk müşaviri ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi Avukat Atilla Özen bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı” denildi.

‘12 EYLÜL ERTESİ YAPILMASI DİKKAT ÇEKİCİ’

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Operasyonun 12 Eylül'ün ertesinde yapılması dikkat çekici olsa da darbecilerin tarihlerine nasıl bağlı olduklarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Arkalarında taşıdıkları kirli ittifaklarını; başları dik, alınları açık, vatana hizmetten başka dertleri olmayanlar üzerinden aklamaya çalışanlar bilmelidirler ki bu tip uydurma soruşturmalarla milletin aklını karıştıramayacaklar, gözünü boyayamayacaklar. Bütün üyelerimiz gibi Atilla Özen de tertemiz bir geçmişe, üstün hizmet aşkına sahiptir. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu olarak sürecin takipçisi olacağız.”