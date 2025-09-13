Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Gözaltı kararı verilen isimler belli oldu!

CHP’li belediyeler, Saray’ın hedefinde olmayı devam ediyor. Son operasyon, bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’ne yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

72 ADRESTE ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile gözaltı kararı verilen isimlere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Son olarak, haklarında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu.

İşte o liste...

Hasan MUTLU

Bilgehan YAĞCI

Atilla ÖZEN

Hakan BAŞ

Lütfi KADIOĞULLARI

Gündüz KALKAN

Emre ŞAHİN

Mahmut KILIÇ

Hakan SARIKAYDIN

Çetin KOÇ

Arzu DOYRAN

Abdulkadir ÇELİK

Halil İbrahim İLTER

Dilber SARITAŞ

Şener KARAMAN

Mustafa BÜYÜKBAYRAK

Emin SÖNMEZ

Kadir KURT

İlhan AKBAYIR

Serkan SATILMIŞ

Rıdvan ÖZTÜRK

Ahmet TUFAN

Fidan YETİM

Ayhan MUTLU

Hacı SUBAŞI

Mustafa Safa RÜZGAROĞLU

Reşat YANGEL

Erdem BÜYÜKDERE

Rıza CAYUŞOĞLU

Orhan KURTBAY

Yasin SÖNMEZ

Özer KURTOĞLU

Çağla KONAT

Oğulcan KONAT

Özlem TUT (Aranıyor)

Öztürk HOCAOĞLU (Aranıyor)

Ersin BİLAL

Kadri YETİŞMİŞ (Aranıyor)

Melek TOPAL (Aranıyor)

Altan YANGEL (Aranıyor)

Aslan BULUT (Aranıyor)

Tugay Onur YETİŞMİŞ (Aranıyor)

Özkan KANBAY (Aranıyor)

Deniz UYKAN

Mustafa Onur ÖNCÜ

Dilek ÖZYURT (İl dışında)

CHP'Lİ İKİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclisi Üyeleri Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker, geçtiğimiz günlerde Başkan Hasan Mutlu’yu yolsuzlukla suçlayarak istifa etmişti.

Mutlu ise istifa eden iki kişinin kaçak kafelerinin olduğunu, birini yıktıklarını, bu yüzden istifa ettiklerini açıklamıştı.

İki ismin istifası sonrası Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımında CHP ile AKP arasındaki fark 3'e inmişti.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, CHP’den istifa eden Bayrampaşa Belediye Meclisi Üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu’nun önceden disipline verildiğini duyurmuştu.

CHP'li Çam, şunları söylemişti:

"Bu meclis üyelerimizin bir süredir partimizi ve belediye başkanımızı yıpratmaya yönelik girişimleri olmuş, bununla ilgili belediye başkanımız suç duyurusunda bulunmuştur. Henüz bu süreç tamamlanmadan yapılan bu istifalar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişim olup hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Partimiz kişisel hırslarını ve menfaatlerini örgütümüzün ortak hedeflerinin önüne koyan hiçbir anlayışa geçit vermeyecektir.

Şunu hatırlatmak isteriz; ilgili şahıslar o koltuklarda kişisel başarılarıyla değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aldığı oylar sayesinde oturmaktadır. Bu nedenle etik ve siyasi sorumluluk gereği meclis üyeliğinden de istifa etmeleri temsil ettikleri iradeye duyulan saygının bir gereğidir."