Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Ölümle tehdit edilen meclis üyesi Deniz Uykan da gözaltında!

Bayrampaşa Belediyesi'nin hakkında gözaltı kararı verilen 5 CHP'li meclis üyesinin arasında, henüz temmuz ayında istifa etmesi için ölüm tehditleri alan Deniz Uykan'ın da olduğu öğrenildi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN TEHDİT!

Uykan, kimliği belirsiz kişiler tarafından mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden tehdit edilirken meclis üyesine tehdit içerikli mesajlar ve kelepçe fotoğrafı gönderilmişti.

Söz konusu kişilerin Uykan’a “Korkma ve kaçmaya çalışma. Gözümüz üzerinde. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Unutma” mesajlarıyla birlikte parti üyeliğinden istifa dilekçesine dair boş bir şablon yolladıkları da ortaya çıkmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Uykan, konu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İşte o mesajlar...