Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Ölümle tehdit edilen meclis üyesi Deniz Uykan da gözaltında!

13.09.2025 15:02:00
Engin Deniz İpek
Sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden birinin, temmuz ayında partisinden istifa etmesi için tehdit edilen CHP'li Meclis Üyesi Deniz Uykan olduğu ortaya çıktı. Uykan'a CHP'den istifa etmesi için 2 ay önce WhatsApp üzerinden kelepçeli tehdit mesajları gönderilmişti...

Bayrampaşa Belediyesi'nin hakkında gözaltı kararı verilen 5 CHP'li meclis üyesinin arasında, henüz temmuz ayında istifa etmesi için ölüm tehditleri alan Deniz Uykan'ın da olduğu öğrenildi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN TEHDİT!

Uykan, kimliği belirsiz kişiler tarafından mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden tehdit edilirken meclis üyesine tehdit içerikli mesajlar ve kelepçe fotoğrafı gönderilmişti.

Söz konusu kişilerin Uykan’a “Korkma ve kaçmaya çalışma. Gözümüz üzerinde. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Unutma” mesajlarıyla birlikte parti üyeliğinden istifa dilekçesine dair boş bir şablon yolladıkları da ortaya çıkmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Uykan, konu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İşte o mesajlar...

Image

