Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şile ve Şişli’de iddianameler hâlâ hazırlanmadı: Altı belediye bekliyor

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere İBB bürokratları, belediye başkanları ve iş insanlarının da olduğu İBB soruşturmasına yönelik iddianame de tam 237 gün sonra tamamlanandı. 105’i tutuklu 407 kişi hakkında hazırlanan iddianame de İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken ilk duruşma tarihi 9 Mart 2025 olarak belirlendi.

Ancak İstanbul’da, 2025 yılı içerisinde belediye başkanları ve yöneticileri tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li belediyelerden Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şile ve Şişli belediyelerine yönelik iddianameler henüz hazırlanmadı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte çeşitli belediye görevlilerinin de dahil edildiği operasyonlar, söz konusu belediyelere yönelik ayrı ayrı başlatılan “yolsuzluk” ve “rüşvet” soruşturmaları kapsamında yapılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise eylül ayında başlayan Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında, İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak’ın da aralarında olduğu 4 isim daha gözaltına alındı. Şile Belediyesi’ne yönelik temmuz ayında başlayan soruşturmada geçen hafta yapılan operasyonlar kapsamında 15 kişi tutuklandı.

DOSYASI AYRILDI

Belediyelere dönük ayrı soruşturmaların yanında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte belediye yöneticilerinin de tutuklandığı operasyonlar, Aziz İhsan Aktaş ve İBB dosyaları kapsamında yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, 19 Ağustos’ta İBB’ye yönelik mali soruşturma kapsamında tutuklanırken ismi yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede yer almadı. 4 Haziran’da Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe’nin ismi de Aktaş soruşturmasında yer almadı. Bahçetepe’nin dosyasının ayrıldığı açıklandı. Bahçetepe, geçen hafta yaptığı açıklamayla tutukluluk halinin hukuka aykırı olduğunu belirterek adil yargılanma çağrısında bulundu.

‘KENT UZLAŞISI’ BEKLİYOR

İBB’ye yönelik 19 Mart’ta başlayan bir diğer soruşturma olan ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise eylül ayında, İBB’ye yönelik davaya dönüşen “mali soruşturma kapsamında” da tutuklandı. İki dosyadan da tutuklu olan Şahan’ın yer aldığı “kent uzlaşısı” soruşturmasında ise henüz iddianame hazırlanmadı.