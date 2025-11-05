Bayrampaşa’da ‘kaçak kafe’ atamaları ve TÜGVA mesaisi

CHP'li dört meclis üyesinin baskı ve tehditler sonucu istifa etmesiyle AKP’ye geçen belediyede başkanvekili İbrahim Akın, mazbatasını aldıktan sonra tartışmalı kararlara imza atmaya devam ediyor.

Temmuz ayında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu suçlayarak CHP grubundan istifa eden meclis üyelerinden Saki Teker, belediyenin AKP’ye geçmesinin ardından jet hızıyla başkan yardımcılığı görevine getirildi. CHP’den istifa etmeden önce disipline sevk edilen Teker’in Bayrampaşa’da Forum AVM’nin arkasında yer alan ve belediyenin sorumluluğunda olan bir arsada kaçak kafeterya açtığı ancak tutuklu Mutlu’nun talimatıyla kafenin yıkıldığı ortaya çıkmıştı. Kafeterya yıkılmadan Teker’in partiden ihraç süreci başlamıştı. Teker ve diğer bir CHP’li meclis üyesi Ali Karahasanoğlu, yıkımdan bir hafta sonra CHP’den istifa etti. Teker ile birlikte CHP’den istifa eden ve belediyenin AKP’ye geçmesinden sonra gülerek verdiği pozla tepki çeken bir diğer meclis üyesi Ali Karahasanoğlu da yeni yönetim tarafından “koordinatör” görevine getirildi.

AFİŞLERİNİ ASTI

Öte yandan mazbatasını aldıktan sonra tutuklu Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu belediyenin sosyal medya hesaplarından takipten çıkartan ve Mutlu’ya ait tüm afişleri kaldırarak kendi görsellerini yerleştiren Başkanvekili Akın’ın, görevdeki ilk haftasında son günlerde tekrar tartışma konusu olan ve iktidara yakınlığıyla bilinen gençlik oluşumu TÜGVA’nın toplantısına katıldığı ortaya çıktı. Akın, Bayrampaşa’da TÜGVA ev sahipliğinde düzenlenen “Eğitime Destek Platformu Toplantısına” katılarak burada konuşma yaptı.