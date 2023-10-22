BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda kavga: Onlarca partili birbirine girdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda iki grup arasında kavga çıktı. Olaylar durulmayınca duruma polis müdahale etti.

İHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:00
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Cumhur İttifakı'nın destekçisi Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Ankara Spor Salonu’nda yapılan 12. Olağan Kurultayı karıştı.

Kurultayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Emniyet görevlileri, salonda çıkan arbedeye müdahale etti.  

Müdahale sırasında salonda "Hareketin lideri Mustafa Destici" sloganları atıldı. 


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