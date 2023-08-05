BBP Genel Başkanı Destici: Yerel seçimlere kendi adayımızla girmeye hazırız

Yayınlanma: 05.08.2023 - 20:05

Güncelleme: 05.08.2023 - 20:05

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşın fahiş fiyatlarla ilgili şikâyetleri olduğunu, fahiş fiyat uygulayanların ise suç işlediğini söyleyen Destici, "Dalında beş liraya alınan ya da toptancının beş liraya aldığı bir elma, eğer markette elli liraya satılıyorsa satanın büyük bir günahı vardır. Elbette vatandaş bunu sormakla da haklıdır. Halkın içindeyiz. Üreticisiyle satıcısıyla ve alıcısıyla beraberiz. Dolayısıyla bunları biz de yaşıyoruz, maalesef bu konularda bir mesafe alınabilmiş değil" dedi.

"Burada büyük bir düzensizlik var. Bunun mutlaka önüne geçilmeli ve piyasadaki artışlara dur denilmelidir" diyen Destici, "Ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler için Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime girmeye hazır olduklarını belirten Destici, büyükşehirlerde ittifak yapmak gibi bir durum oluşursa parti kurullarınca değerlendirebileceklerini söyledi.