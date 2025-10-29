BBP'den ihraç, Akşener'e destek! Parti değiştirmek 'karakteri' haline gelmiş: Bayrampaşa'daki o ismin portresi...

Bayrampaşa Belediyesi’nin yönetimi, CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun geçen ay tutuklanması, ilki idare mahkemesi kararıyla iptal edilen ve toplam 8 tur yapılan başkan vekilliği seçimleri ile başlangıcı temmuz başına giden tartışmalı belediye meclis üyeleri istifalarıyla AKP’ye geçti.

AKP’nin adayı İbrahim Akın, idare mahkemesi kararı üzerine pazar günü yenilenen seçim sonucunda Bayrampaşa Belediyesi başkan vekili seçildi.

2024 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP, 37 üyeli belediye meclisinde de kazandığı 22 koltukla çoğunluğu sağlamıştı.

Ancak, önce 9 Temmuz’da belediye meclis üyeleri Ali Karahasanoğlu ile Saki Teker’in; Belediye Başkanı Mutlu’nun tutuklanmasının ardından da İbrahim Soytürk ile Murat Salman’ın CHP’den istifaları üzerine CHP’nin Bayrampaşa belediye meclis üyesi sayısı 18’e düştü.

AKP’nin 12, MHP’nin 3 üyesi olan belediye meclisinde 4 de CHP’den istifa eden bağımsız üyenin olmasıyla CHP, belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti.

Önceki gün yapılan seçimin, AKPli İbrahim Akın’ın belediye başkan vekili seçildiği 4’üncü turunda, Akın 19 oy alırken, CHP’nin adayı Recep Öztürk 18 oy almıştı.

TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF: “AMAN BRE DERYALAR”

Serbestiyet'ten Onur Erkan'ın haberine göre; temmuzda CHP’den istifa eden belediye meclis üyelerinden Ali Karahasanoğlu, belediye başkan vekilliği seçimini AKP’nin adayı İbrahim Akın’ın kazanmasından bir gün sonra Instagram hesabından, birlikte istifa ettiği Saki Teker ile birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını, “Aman bre deryalar” şarkısıyla birlikte paylaştı.

Karahasanoğlu, aynı fotoğrafı “Buradan devam ediyoruz arkadaşlar” notuyla X hesabından da attı.

O FOTOĞRAF SONRASI YENİ PAYLAŞIM

Paylaşımı CHP’lilerden çok tepki alması üzerine Karahasanoğlu, X hesabından şu mesajı paylaştı:

“Bunca hakaretin tek sebebi, hizmet etmek için yanıp tutuştuğunuz Bayrampaşa halkına hizmet etmekten geri kalmış olmanız öyle mi? Yoksa siz de bizim eski ruhsat müdürü gibi ‘ben Allah rızası için müteahhitlerden yardım parası aldım’ diyenlerden misiniz?”

40 YAŞINDA LİSANS EĞİTİMİ HENÜZ DEVAM EDİYOR

Bayrampaşa Belediyesi’nin sitesinde kendisiyle ilgili, Karahasanoğlu’nun, “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler, Anadolu Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimine devam etmekte” ve “inşaat mekaniği üzerine ticari faaliyetler yürütmekte” olduğu bilgileri yer alıyor.

BBP’DEN MKYK YEDEK ÜYESİYKEN İHRAÇ EDİLDİ

9 Temmuz’da istifa eden Ali Karahasanoğlu, uzun yıllar BBP’de (Büyük Birlik Partisi) aktif olarak görev almış bir isim.

1985 doğumlu ve Trabzon Oflu olan Karahasanoğlu, 2010-2014 yılları arasında BBP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, 2014 yerel seçimlerinde BBP’den Bahçelievler belediye başkan adaylığı, 2015-2018 yılları arasında BBP İstanbul il yöneticiliği, 2018-2022 yılları arasında da BBP MKYK yedek üyeliği yaptı.

Karahasanoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye muhalif tutumları nedeniyle, BBP MKYK’sı tarafından Haziran 2022’de “Parti içi birlik ve beraberliği zedeleyici tutum ve davranışları gerekçe gösterilerek” kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Merkez Disiplin Kurulu’ndan Karahasanoğlu’nun ihracı yönünde karar çıktı.

Instagram hesabında, kendisinin BBP’ye yakın Alperen Ocakları’na mensubiyetiyle ilgili ise “daima Alperen Ocaklı” olduğunu anlatır şekilde sonsuzluk işareti bulunuyor.

AKŞENER VE İYİ PARTİ PAYLAŞIMLARI BAŞLIYOR

BBP’den bu şekilde ayrılan Karahasanoğlu’nun daha sonra X hesabından o dönem İYİ Parti’nin başında olan Meral Akşener’in paylaşımlarını retweetlediği dikkat çekiyor.

BAHÇELİEVLER’DEN KOMŞUSU ÖZGÜR ÇELİK’E DESTEK

Karahasanoğlu, Eylül 2023’te de hemşerisi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği CHP’deki “değişim”cilerin İstanbul il başkan adayı olan ve o tarihte Karahasanoğlu’nun ilçesi Bahçelievler’de CHP’nin ilçe başkanlığını yapan Özgür Çelik’i ziyaret edip fotoğraf paylaştığı görülüyor.

8 Ekim’deki kongrede CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen ve halen bu görevini sürdürmekte olan Çelik’e il kongresinde başarılar dileyen Karahasanoğlu, X hesabından Çelik’in adaylığını duyurduğu basın toplantısı davetini de paylaşmış.

TARTIŞMALI İSTİFA

Karahasanoğlu, 9 Temmuz’da yine bir başka CHP’li Bayrampaşa Belediye meclis üyesi olan Saki Teker ile birlikte CHP’den istifa etti.

İki belediye meclis üyesi, Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili yolsuzluk iddialarında bulundu.

Mutlu ise Karahasanoğlu ile Teker’in istifasının nedenin kaçak bir kafenin yıkılması nedeniyle olduğunu iddia etti.

Karahasanoğlu istifasının ardından ise siyasi içerikleri paylaşımları bıraktı.

“ZOR YOLA KOLAY ADAMLARLA ÇIKARSANIZ SENİ DE SATAR YOLU DA SATAR”

Karahasanoğlu’nun geriye dönük dikkat çeken paylaşımlarından birisi de, 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu’nun Kasım 2023’te partisinden istifa ederek AKP’ye katılmasıyla ilgili yaptığı paylaşım.

Hatipoğlu’nun AKP’ye katılmasına tepki gösteren Karahasanoğlu’nun, üzerinde BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun resmi olan ve Yazıcıoğlu’na atfen “Zor yola kolay insanlarla çıkarsanız seni de satar, yolu da satar, yolcuyu da satar” sözlerinin olduğu bir görsel paylaştığı görülüyor.

İSTİFA ÖNCESİ CEMAAT LİDERLERİNE ZİYARETLER

Karahasanoğlu’nun istifasından hemen önceki günlerde de kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün mihmandarı diye tanıttığı Mustafa Özşimşekler’i ve Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’a yaptığı ziyaretleri paylaşmış.