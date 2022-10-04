BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin ekonomik zorda kalmasının sebebi vatan hainleri ve onların destekçileri

04 Ekim 2022 Salı, 14:05

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Destici, ekonomide yaşanan sorunlardan söz edip ürünlerdeki pahalılığa dikkat çekerken "Bunun birinci sebebi girdi maliyetlerinin yükselmesi, ikinci sebebi de fırsatçılar. Çiftçiden 3 liraya aldığını markette 10 liraya, 4 liraya aldığını 15 liraya satıyor. Esas mücadele etmemiz gereken bu vurguncular, soyguncular ve fırsatçılar. Bunlarla mücadele ediliyor ama daha etkin, kararlı mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.

Devletin enflasyon karşısında vatandaşı ezdirmemek adına tedbirler aldığını, ancak enflasyonun yükselmeye devam etmesi nedeniyle bunun yeterli olmadığını söyleyen Destici, ekonomik sorunların başlıca sebebinin Türkiye'nin dışa bağımlı bulunduğu enerji maliyetlerindeki artış olduğunu dile getirdi.

Terör örgütü PKK'ye karşı 40 yıldır yürütülen mücadelenin maliyetinin de ekonomiyi olumsuz etkileyen nedenler arasında yer aldığını söyleyen Destici, "Eğer bugün emeklimiz düşük maaş alıyorsa, kişi başına milli gelirimiz 20 bin dolarlara çıkmamışsa aynen şehitlerimizin kanının vebali nasıl PKK'lılarda ve onu destekleyen HDP başta olmak üzere siyasi yapılardaysa Türkiye'nin, Türk milletinin ekonomik anlamda zorda kalmasının sebebi de bu vatan hainleridir ve onların destekçileridir" dedi.